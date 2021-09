Madagascar: Enseignement supérieur - La rentrée universitaire en octobre

La conférence des présidents d'institution d'Enseignement supérieur a défini hier la rentrée universitaire. Les nouveaux étudiants débutent en octobre.

Les bacheliers de l'année 2020 débuteront les études supérieures dans quelques semaines. La prochaine rentrée universitaire est fixée pour le 4 octobre, selon la décision prise lors de la Conférence des présidents d'institution d'Enseignement supérieur (COPRIES) qui s'est tenue à Fiadanana, hier. Ces bacheliers ont passé une année blanche. Diplômés au mois de novembre 2020, ils ont passé les concours d'entrée dans les universités, au mois de mars. Mais avec l'épidémie de coronavirus, la rentrée universitaire a été reportée. Les études supérieures ont été chamboulées par l'épidémie, l'enseignement a été suspendu pendant le pic de l'épidémie, en mars, avril, mai.

Le syndicat national des enseignants chercheurs et des chercheurs enseignants de l'enseignement supérieur (SECES) réclament la rentrée des bacheliers de la session 2021, pour cette année, pour éviter que ces derniers soient également victimes d'une année blanche. Pour ce faire, il propose le recrutement d'enseignants « vacataires contractuels » payés mensuellement, pour assurer « cette année universitaire spéciale ». La ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la professeure Elia Béatrice Assomacou, ne voit pas d'inconvénient à inscrire cette année les nouveaux bacheliers, si « les établissements peuvent les accueillir et si leur capacité d'accueil le permet ». « Pour les établissements qui ont déjà fixé leur rentrée, nous n'allons pas chambouler leurs organisations », ajoute la professeure lors de cette conférence. Le ministère a pour objectif de rétablir progressivement le calendrier universitaire et de le rendre uniforme au niveau de tous les établissements. Pour le moment, chaque établissement a son propre calendrier.

L'élection des présidents en janvier

Le calendrier de l'élection des présidents et des recteurs des universités, ainsi que des chefs d'établissements et de mention, a été fixé, hier, durant la COPRIES. Il est fixé entre le 10 janvier et le 21 mars. Les nouveaux présidents dirigeront les universités et les établissements, pour un mandat de trois ans.