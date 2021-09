Angola: Le blocage de compte permet le contrôle de plus de sept millions d'euros

Luanda — L'Unité d'information financière (UIF) de l'Angola a autorisé, en 2020, le blocage de 47 comptes bancaires, d'une valeur de 7 millions 104 mille euros (5 208 091 584 Kz), appartenant à des entités impliquées dans divers processus d'enquête.

Sur le total des comptes bloqués, sur demandes d'autorisations préalables, il y a également deux millions 305 mille 792 dollars américains 28 centimes (1 437 802 791,62 Kz), ainsi qu'un milliard 43 millions 637 mille 839 kwanzas et 54 centimes (1 043 637 839,54) , selon le rapport/2020 de la CRF, auquel l'ANGOP a eu accès jeudi.

Parmi ces comptes, plus de 50% ont été confirmés par l'organe compétent, qui a ouvert les processus d'enquête respectifs, selon le document.

Par rapport à 2019, les résultats pour 2020 sont inférieurs à la même année, qui a enregistré un total de six milliards 400 millions de kwanzas, en raison du blocage de 25 comptes bancaires.

Par ailleurs, en 2020, l'UIF a reçu 231 mille 99 Déclarations d'Opérations en Espèces (DTN), contre 273 mille 592 enregistrées en 2019, soit une diminution de 42 mille 493 de ces documents.

Les DTN sont des communications d'opérations de dépôt et de retrait en espèces ou de paiement de biens et de services, lorsque la valeur est égale, équivalente ou supérieure à 15 000 dollars américains.

Malgré la baisse enregistrée en 2020, la directrice générale de l'UIF, Francisca Brito, juge positifs les résultats obtenus ces dernières années, en mettant l'accent sur la législation produite sur la lutte contre le blanchiment d'argent et les infractions sous-jacentes.

S'adressant à la presse, en marge de l'Atelier sur l'évaluation mutuelle du système de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, qui s'est tenu du 14 au 16 de ce mois, à Luanda, la responsable a rappelé que l'Angola enregistre des avancées significatives, compte tenu de l'augmentation du nombre d'institutions qui enquêtent sur les crimes dans ces domaines du pays.

Parallèlement aux progrès réalisés par l'Angola, la directrice générale rappelle la nécessité pour les organismes concernés de coordonner leurs actions, en vue de lutter de manière commune contre le blanchiment d'argent.

« Il est nécessaire de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive de manière coordonnée et alignée, en impliquant toutes les entités qui œuvrent en faveur de ces questions », a-t-elle souligné.

L'atelier, qui a réuni plus de 100 participants, visait à former des entités de divers organes de l'administration publique, tels que des agents de la police nationale, du SIC, du PGR, des tribunaux, des services de renseignement internes et externes, entre autres entités.

L'événement a également servi à préparer le processus d'évaluation du système de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive en Angola, qui démarre en octobre.

L'analyse, qui sera réalisée par le Groupe d'action financière internationale (GAFI), vise à confirmer la conformité et la mise en œuvre des recommandations laissées par les experts de cet organisme en 2012, période au cours de laquelle a eu lieu la dernière évaluation de l'Angola.

L'Angola a été évalué pour la première fois de 2011 à 2012, un processus qui s'est terminé avec l'adhésion du pays au Groupe anti-blanchiment de l'Afrique orientale et australe (ESAAMLG). Typiquement, les pays de cette institution sont évalués sur une période de dix ans.

Le GAFI est l'organe supervisé par le Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Afrique Orientale et Australe (ESAAMLG), créé pour surveiller les progrès des pays concernant le respect et la mise en œuvre de ses recommandations de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Il comprend 17 pays, à savoir l'Angola, le Botswana, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie, le Rwanda, les Seychelles, le Swaziland, le Kenya, la Zambie, l'Ouganda, le Mozambique, le Malawi, le Lesotho, Maurice et le Zimbabwe.