Angola: Sianga Abílio présente des lettres de créance en Ouganda

Luanda — Le diplomate angolais, Sianga Abílio, a présenté, vendredi, au Président ougandais, Yoweri Museveni, les lettres de créance qui l'accréditent en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola dans ce pays.

Lors de la cérémonie, qui s'est déroulée au Palais présidentiel, à Entebbe, Yoweri Museveni a réitéré le besoin de l'Ouganda de renforcer la coopération politique et économique avec l'Angola, deux pays de la région des Grands Lacs avec un potentiel de ressources naturelles.

Dans un communiqué, l'ambassade d'Angola au Kenya précise que le Président Yoweri Museveni a rappelé quelques figures du nationalisme angolais qui ont reçu la formation militaire avec lui, à Dar es Salam (Tanzanie), faisant également preuve de connaissance de la mosaïque ethnique de l'Angola.

Quant à la coopération bilatérale, l'Angola et l'Ouganda ont signé en février 2014 à Kampala, un accord visant à renforcer et améliorer la coopération politique et économique entre les deux pays, en mettant l'accent sur le commerce.

Sur le plan militaire, en juin 2019, une délégation du ministère d'État ougandais de la Défense et des Anciens combattants a visité l'Angola pour connaître l'expérience du pays dans le domaine de la protection spéciale et de l'assistance aux anciens combattants, aux mutilés de guerre et aux membres de leurs familles.

C'est une question qui intéresse l'Ouganda car son régime juridique ne protège que les militaires, excluant le soutien à leurs familles.

D'autre part, outre les contacts bilatéraux et multilatéraux, dans le cadre de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, l'Angola et l'Ouganda pourront renforcer leur coopération dans le secteur pétrolier, domaine dans lequel l'Ouganda fonde de grands espoirs.

L'Ouganda est un partenaire important de l'Angola dans les efforts de pacification et de stabilisation de la région des Grands Lacs, dans le cadre des travaux de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et des Sommets quadripartites.

Il s'agit de Sommets quadripartites de rapprochement avec le Rwanda et l'Ouganda, promus par l'Angola, avec la participation de l'Ouganda, du Rwanda et de la RDC, avec des résultats satisfaisants comme dans les cas du processus de libération et de rapatriement réciproque des citoyens, par l'Ouganda et le Rwanda.

S'ajoutent les efforts en cours pour la reprise des échanges entre les deux pays (Ouganda et Rwanda).

Basé à Nairobi, Sianga Abílio est également ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Angola au Kenya et en République fédérale de Somalie.