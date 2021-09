Congo-Brazzaville: Bonne gouvernance - Le gouvernement Makosso évalue ses trois premiers mois

Le deuxième séminaire gouvernemental s'est déroulé les 17 et 18 septembre à Brazzaville sur le thème « Évaluation trimestrielle et exécution optimale du budget de l'État ».

Le seminaire gouvernemental, le deuxième du genre, a été ouvert par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Selon lui, ce deuxième rendez-vous permettra aux membres du gouvernement de faire une auto-évaluation des problématiques arrêtées lors du précédent séminaire à travers des indicateurs de référence, tant quantitatifs que qualitatifs avant d'en tirer les leçons.

Parlant de la crise sanitaire, il a souligné la nécessité d'identifier le problème urgent à résoudre en vue d'un retour à la situation normale. Pour une meilleure relance de l'économie, il sera, a-t-il dit, question d'évaluer l'action du gouvernement au regard de la tendance baissière de la transmission observée ces derniers temps. « Est-ce pour autant que l'on devrait considérer que les facteurs de risque sont bien maîrisés, au seuil des rentrées scolaires et universitaires ? Qu'en est-il de la couverture vaccinale révélée comme moyen de riposte le plus efficace pour parvenir à bout de la pandémie ? », s'est interrogé le Premier ministre.

Ce séminaire permettrait également au gouvernement d'évaluer son action en trois mois dans le cadre de la résolution des problèmes sociaux auxquels les Congolais font face. Au nombre de ceux-ci, il y a les pensions de retraite, les bourses des étudiants, les étudiants en attente de passeport, les diplômés sans emploi, la rentrée des classes avec les revendications des enseignants, les personnels de santé et la qualité des soins, les victimes des catastrophes (Mvougouti et 4-mars), les expropriés pour cause d'utilité publique, les personnels des entreprises en difficulté, les animateurs des collectivités locales et bien d'autres. « Comment le gouvernement entend-il répondre à ces multiples attentes ? Quelle est l'évolution récente des prix des biens et des services essentiels et quelles dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier et suffisant des marchés ? Quelle appréciation faire de la manière dont les services publics de l'eau et de l'électricité sont assurés ? La fourniture régulière en produits pétroliers peut-elle être maîtrisée ? », a détaillé Anatole Collinet Makosso.

Le séminaire gouvernemental est aussi une occasion de plancher sur les sujets visant l'amélioration du bien-être de la population, au moyen de la diversification économique, des formalités administratives jugées parfois excessives. A cela, s'ajoutent les tracasseries administratives, la superposition des contrôles répétitifs, la fiscalité et la parafiscalité dont se plaignent les acteurs économiques. « Quid des tracasseries routières, des pénuries des intrants, de l'absence de mécanisme de certification, etc... Quelles barrières pourraient être levées dans l'immédiat, sans coût, pour encourager les opérateurs économiques nationaux et étrangers à accepter de prendre le risque de produire des biens et des services ? », a épinglé le chef du gouvernement.

En effet, les ministres vont se partager les initiatives prises et les actions entreprises au sein de leurs ministères respectifs, en lien avec les cinq priorités sectorielles que chacun s'est fixé avec ses collaborateurs. « Cela vous permettra de savoir si vous devez modifier vos priorités, y mettre fin, ou au contraire les amplifier. Cela nous donnera également l'occasion de nous fixer des objectifs et résultats intermédiaires à atteindre, pour les trois prochains mois, grâce à des indicateurs de référence, mesurables, quantifiables, vérifiables et situés dans le temps, que chacun de nous partagera à la prochaine échéance », a conclu Anatole Collinet Makosso.