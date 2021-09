Sénégal: La Covid-19 gâchent 1 800 milliards d'heures d'enseignement en présentiel

Selon l'Unicef depuis le début de la pandémie de Covid-19 et les confinements qui se sont ensuivis, les écoliers ont perdu 1 800 milliards d'heures d'enseignement en présentiel, dans le monde entier.

En marge du déroulement de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, l'Unicef dévoile «No Time to Lose», une horloge décomptant les heures d'enseignement perdues, pour exhorter les gouvernements, à rouvrir les écoles dès que possible.

Pour attirer l'attention sur cette crise de l'éducation, l'Unicef a dévoilé le dispositif «No Time to Lose» (Pas de temps à perdre) au Siège de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à New York. «Les Nations Unies ouvriront leurs portes aux délégations du monde entier. Mais, dans de nombreux pays, les portes des écoles restent fermées aux enfants et aux jeunes», a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. «Nous sommes en train de pénaliser toute une génération d'enfants dont la santé mentale et l'avenir sont en jeu. Nous devons faire de la réouverture des écoles une priorité et accompagner les élèves qui ont pris du retard pendant la pandémie. Il n'y a pas de temps à perdre», a-t-il ajouté, selon un communique parvenu à notre rédaction.

Cette année, le débat général et les réunions annuelles associées se dérouleront selon un format hybride, et de nombreuses rencontres se tiendront de manière virtuelle. L'installation, ouverte aux délégations qui ont choisi d'assister physiquement aux réunions de l'Assemblée générale, rappelle avec force que des millions d'élèves demeurent privés d'école et interpelle les dirigeants pour les amener à agir d'urgence afin de remédier à cette crise de l'éducation, souligne le texte.

Dans le monde, on estime que 131 millions d'écoliers dans 11 pays ont manqué les trois quarts de leur enseignement en présentiel entre mars 2020 et septembre 2021. Parmi eux, 59 % - soit près de 77 millions - n'ont quasiment pas eu de cours en présentiel. Près de 27 % des pays continuent de maintenir leurs écoles complètement ou partiellement fermées. En outre, selon les derniers chiffres de l'Unesco, plus de 870 millions d'élèves tous niveaux confondus voient actuellement leur scolarité perturbée.

L'Unicef appelle donc les gouvernements, les autorités locales et les administrations scolaires à rouvrir les écoles dès que possible en prenant toutes les mesures qui s'imposent pour enrayer la transmission du virus dans les écoles.

Même si cela n'est pas une condition préalable à la réouverture des écoles, les enseignants devraient être vaccinés en priorité contre la Covid-19, après les agents de santé de première ligne et les personnes le plus à risque, afin de les protéger contre la transmission au sein des communautés, préconise l'Unicef.

Par ailleurs, l'Unesco, l'Unicef, le Haut-Commissariat pour les réfugiés, le Programme alimentaire mondial et la Banque mondiale ont déjà publié un cadre pour la réouverture des écoles visant à fournir des conseils pratiques et flexibles aux gouvernements nationaux et locaux et à les aider dans leurs efforts pour que les enfants retournent en classe.