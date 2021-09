Afrique de l'Ouest: La conférence de presse animée ce matin par les nouvelles autorités guinéennes (CNRD)

Par une conférence de presse animée ce matin par les nouvelles autorités guinéennes, le porte-parole du CNRD a fait le compte rendu de la rencontre d'hier avec les Chefs d'État de la CEDEAO.

Selon le porte-parole du CNRD, le Président Doumbouya a répondu dans un langage franc et honnête aux exigences de la CEDEAO

1-Pour la demande de libération immédiate et sans condition de l'ex Président Alpha Condé demandé par la CEDEAO, DOUMBOUYA a répondu que Alpha Condé demeurera en Guinée et toutes les mesures seront prises pour la sécurité de son intégrité physique et morale.

2- Pour le deuxième point, la tenue des élections d'ici 6 mois recommandé par la CEDEAO, Colonel Doumbouya a rappelé que la CEDEAO doit écouter les inspirations légitime du peuple, des concertations sont en cours seul et seul le peuple souverain de Guinée décidera de son destin

3-Pour le dernier point sur l'interdiction de voyage et de leur famille et le gel des avoirs des membres du CNRD recommandé aussi par la CEDEAO, le nouvel homme fort de Conakry a répondu, nous sommes des soldats et notre mission est de servir notre pays, on n'a pas à voyager à l'extérieur et s'agissant de gel des avoirs, ils n'ont rien de leur compte.