Cote d'Ivoire: Éducation civique et citoyenne, entrepreneuriat jeunes... - Plus de 1000 élèves sensibilisés et formés par l'Ong "Emerglead"

La formation dans les domaines du leadership et de l'entrepreneuriat, développement personnel et autonomie, éducation sociale et familiale, éducation civique et citoyenne, bonne gouvernance et développement durable, est au cœur d'une campagne initiée depuis 2013, en milieu scolaire, par l'Ong internationale "Emerglead".

Ce programme, intitulé « Élite » présenté dans plusieurs établissements secondaires publics et privés du pays, a déjà permis de sensibiliser et former des milliers d'élèves chaque année.

Le programme 2020-2021 a été lancé dans trois établissements d'Abidjan. A savoir : le lycée classique , le lycée professionnel hôtelier et le lycée technique.

Lors du bilan du projet, organisé le samedi 11 septembre, au siège de l'Ong, à Angré 8e tranche, Mme Kouassi Yao Monie Épouse Tchriffo, la présidente exécutive nationale, a souligné qu'au total 1076 élèves issus de ces établissements ont bénéficié de ce projet.

Selon elle, 86% des élèves évalués ont pris conscience, 387 veulent être plus responsables, 571 veulent être des leaders (avoir une vision, des objectifs, de la discipline et l'art de planifier) ; 272 veulent cultiver l'intégrité.

La présidente exécutive nationale de l'Ong "Emerglead" a aussi noté que quelques défis restent toutefois à relever. Entre autres, renforcer les capacités des bénévoles qui assurent la formation, renforcer la communication et intégrer les écoles de l'intérieur du pays ainsi que le dispositif de suivi.

Pour sa part, Mme Généviève Tagro, chef projet du programme "Élite" a exprimé sa gratitude à ses collaborateurs pour le succès qui a couronné ce projet. Elle a également exprimé ses remerciements à la direction de la vie scolaire, aux proviseurs, aux inspecteurs, aux bénévoles, aux élèves et leurs parents pour leur participation à ce projet.

Notons que la cérémonie s'est tenue en présence de représentants de divers établissements scolaires de la place et de plusieurs acteurs du secteur de l'Éducation formation.