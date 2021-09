Cote d'Ivoire: Accès à la bourse britannique chevening - Touré Mamadou initie un cadre pour le partage de l'information

Une rencontre a eu lieu le vendredi 17 septembre, à Abidjan-Plateau, au cabinet du ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré.

Le gouvernement de la Grande Bretagne a accordé la bourse chevening à six jeunes ivoiriens. Avant leur départ pour la formation qui va durer un an, ces jeunes et quelques-uns de leurs devanciers ont été reçus par le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré.

L'objectif de cette rencontre était de sensibiliser et d'informer la jeunesse ivoirienne de l'existence de cette bourse.

En clair, il s'agit de partager leur expérience en donnant à l'ensemble de la jeunesse les techniques pouvant séduire un jury en vue de l'obtention de cette bourse. A l'instar de leurs prédécesseurs, ces bénéficiaires ont expliqué l'impact de cette formation sur leur parcours professionnel. Ils ont tous encouragé la jeunesse ivoirienne à apprendre l'anglais en ayant une vision claire et un projet communautaire qui impactera l'ensemble de la société.

Le ministre Mamadou Touré les a félicités pour l'obtention de cette bourse qui est réservée aux meilleurs. « Je voudrais vous féliciter et, au nom du Premier ministre Patrick Achi, vous dire que le gouvernement vous accompagnera. Car cela s'inscrit dans la vision du Président de la République Alassane Ouattara », dit-il.

La ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a exhorté ces bénéficiaires à tout mettre en œuvre pour que le drapeau ivoirien reste toujours haut. « Je salue votre persévérance et vous encourage à être toujours des modèles », a-t-elle conseillé. Aussi a-t-elle remercié le gouvernement britannique pour l'opportunité qu'il offre aux jeunes ivoiriens de s'exprimer.

Laura Johansen, chef de mission adjointe à l'ambassade de la Grande Bretagne, a rappelé que cette bourse existe depuis 1983 et que plus de 50 000 jeunes à travers le monde en ont bénéficié. Elle a invité les jeunes ivoiriens à s'y intéresser. Avant de remercier le ministre Mamadou Touré et par ricochet le gouvernement pour l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la Grande Bretagne.