Madagascar: Reko - Deux dates exceptionnelles à l'Arena Ivandry

Reko a donné une conférence de presse hier, vendredi 17 septembre 2021 au restaurant Serendipity Co Ankorondrano. Le groupe y a officiellement annoncé son retour après le confinement avec deux dates en octobre à l'Arena Ivandry.

« Après plus d'une année grignotée par la crise sanitaire, l'envie de remonter sur scène est plus forte » fait entendre le groupe concernant l'organisation de ses deux concerts qui se tiendront à l'Arena Ivandry, respectivement le vendredi 8 octobre et le 10 octobre 2021. La première date est un concert VIP qui débutera à 20h. La seconde, quant à elle, est une représentation destinée au grand public dont le début est prévu à 15h. Durant les deux spectacles, Reko prévoit de jouer à peu près une vingtaine de chansons.

« Reko y interprétera son répertoire habituel, mais aussi des nouvelles compositions que le groupe va jouer pour la première fois » a fait savoir Mendrika, manager du quatuor. À noter que l'intitulé de ces deux shows est « Misia », un terme qui ferait référence à un voyage vers la toute première Création et l'espoir que cela renferme. En d'autres termes, ce seront donc des concerts conceptuels, avec comme ligne directrice Misia. « Nous sommes impatients de voir ce que cela va donner. Nous n'avons jamais expérimenté un tel concept auparavant. Ce sera totalement inédit » s'est enthousiasmée la bande.

Les places. Les places pour ce concert seront disponibles à partir du 20 septembre 2021. Le groupe va même jusqu'à proposer une livraison gratuite des tickets pour ceux qui feront la réservation par téléphone. Bien évidemment, même si l'état d'urgence sanitaire est déjà levé à Madagascar, Reko reste vigilant et demande à ce que les gestes barrières soient respectés durant les deux concerts.

Dans l'organisation. Ces événements sont organisés par le groupe lui-même, en partenariat avec Telma et Chill Citron. Ceux qui y seront y trouveront aussi le premier album Andao et divers produits ou goodies Reko. Si l'organisation annonce un événement exceptionnel, c'est aussi qu'il y a eu une longue préparation derrière, pour tout mettre en place et offrir l'une des meilleures prestations que le groupe va livrer à son public.

Profitons de l'occasion, Reko nous a accordé une interview exclusive. Vous trouverez notre discussion avec les quatre membres du groupe de folk progressif dans notre édition de ce lundi.