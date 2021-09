Congo-Brazzaville: Distinction - Teddy Benzo, ambassadeur de marque de Lufuma Export

L'entreprise Lufuma Export, représentée par Gédéon Mieté son dirigeant, et l'artiste-musicien Teddy Okobo Itoua, plus connu sous le nom de Teddy Benzo, ont paraphé le document qui fait de ce dernier un ambassadeur de marque.

Le contrat d'ambassadeur de marque donne la possibilité à Teddy Benzo de faire la promotion de la marque KamaByMG, spécialisée dans la création et la vente des vêtements dits stereetwears aux influences afro culture ou kemité proposant divers articles de vêtements homme, femmes et enfants.

A travers ses actions auprès de la communauté, l'artiste-musicien Teddy Benzo peut faciliter les ventes et la mise en relation avec des personnes d'intérêt pour l'entreprise. Aussi l'ambassadeur s'engage-t-il à faire apparaître et parler de la marque, de ses valeurs et de sa vision, dans ses apparitions médiatiques et dans ses productions visuelles (video d'actualité, photos), diffuser et poster sur les réseaux sociaux via son profil et celui de la marque (minimum deux ou trois / mois ) une photo vidéo accompagnée d'un lien vers le site e-commerce et sur les réseaux sociaux de KamaByMG .

De son côté, KamaByMG s'engage à fournir des articles à l'ambassadeur afin de le permettre de promouvoir la marque. Il s'engage sur une période bimensuelle durant six mois à fournir deux à trois articles. Puis, en fonction de l'impact des actions de l'ambassadeur pour promouvoir les produits de la marque, KamaByMG s'engage sur une périodicité mensuelle selon la durée du contrat. Aussi KamaByMg s'engage-t-il à maintenir un canal de communication et d'échange avec l'ambassadeur afin de partager toutes les informations nécessaires pour l'aider dans la réalisation de sa mission.

Signalons que Teddy Benzo est un artiste-musicien qui excelle dans les musiques Rnb, Rapp et hip-hop. Ses nombreuses prestations et productions font de lui un artiste respecté dans le monde de l'art en général et de la musique en particulier.