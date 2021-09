Congo-Brazzaville: Vie associative - La Foped dispose désormais d'un siège social

La Fondation pour orphelins et personnes démunies (Foped) s'est installée officiellement à son siège social à Matendé, dans le deuxième arrondissement de Pointe-Noire, le 17 septembre, à l'occasion d'une cérémonie d'inauguration.

Le siège inauguré témoigne de la permanence et de la solidité de la Foped qui se donne comme mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants et personnes démunies vivant dans un état de précarité permanant. En le mettant en place, la Foped reconstitue la vie familiale tout en donnant aux bénéficiaires l'accès à l'éducation pour leur épanouissement.

L'inauguration de ce centre a été couplée à la remise des kits alimentaires et de vêtements aux orphelins, aux veuves et aux personnes démunies. Ces kits étaient essentiellement composés de riz, du sucre, d'huile de table, de spaghetti, de poulet, de pain et bien d'autres.

Dans son mot de circonstance, Céline Batantou, responsable du centre, a donné la vision de la Foped, notamment celle d'être un organisme offrant un cadre de vie adéquat aux enfants défavorisés par la nature non seulement sur le plan matériel mais également sur le plan affectif, physique ou éducatif dans un environnement de qualité. « L'amour du prochain est le socle même de toute vie sur terre. A travers ce centre, les orphelins, les veuves et les personnes démunies y trouveront réconfort, une oreille attentive à leurs problèmes et une épaule sur laquelle ils pourront s'appuyer », a-t-elle dit.

La Foped est une organisation non gouvernementale qui a choisi le quartier Matendé pour son siège social, mais son essor se déploie au niveau local et national. Depuis plusieurs années, l'association se bat pour le bien-être des vulnérables. Son siège social s'affirme déjà comme un centre de vie où orphelins, veuves et personnes démunies pourront échanger leurs idées en toute quiétude.

Notons que cette activité s'est déroulée en présence d'Edith Vérone Dibas-Franck, présidente de la Foped; de Patrick Michel Bambela, chef de bloc numéro 2 Matendé, la veuve Matoko, née Adrienne Mavoungou, cheffe de bloc numéro 1 et de plusieurs convives.