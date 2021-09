Maroc: Redouane Nejmi du PAM, élu président du Conseil communal de Fnideq

Fnideq — Redouane Nejmi a obtenu 26 voix, contre une voix pour son rival Khalil El Jebari, tandis que quatre membres du conseil étaient absents lors de cette session.

Les six vice-présidents du conseil communal de Fnideq ont également été élus à cette occasion. Il s'agit de Ahmed Khtar (Parti du progrès et du socialisme/PPS), Abdenour El Hassnaoui (Union socialiste des forces populaires/USFP), Khadija Ziyani (Union constitutionnelle/UC), Hatim El Achehab (Sans appartenance politique), Maria Tanane (Parti de l'Istiqlal/PI) et Mohamed Ajeniah (Parti de l'Environnement et du développement durable/PEDD).

Par ailleurs, Bouchra El Bardîi du PAM a été élue secrétaire du conseil, alors que Mohamed Azouz du Parti socialiste unifié (PSU) a été élu secrétaire adjoint.

Le PAM a raflé 6 sièges sur un total de 31 au niveau de la commune de Fnideq, suivi du Rassemblement national des indépendants (RNI) avec 3 sièges, et des sans appartenance politique avec 3 sièges, tandis que l'UC, l'USFP, le Front des forces démocratiques (FFD), le PEDD, le PI, le parti de la Justice et du développement (PJD) et le PPS ont remporté deux sièges chacun.

Pour leur part, le PSU, le parti social-démocrate (PSD), le Mouvement populaire (MP), le parti de l'Equité et le parti national-démocrate (PND) ont décroché un siège chacun.