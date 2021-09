Maroc: Mme Hanane Mabrouk du PAM, réélue présidente du Conseil communal de Youssoufia

Youssoufia — La candidate du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Mme Hanane Mabrouk a été réélue, samedi, présidente du Conseil communal de Youssoufia.

Mme Mabrouk a remporté les voix de 17 des 31 membres (dont 11 femmes) que compte cette instance élue.

Au cours de cette séance de vote, il a été également procédé à l'élection des six vice-présidents du conseil communal.

A rappeler que la liste du PAM est arrivée en tête lors des élections communales du 8 septembre au niveau de la commune de Youssoufia avec 6 sièges, suivie du Rassemblement National des Indépendants (RNI) avec 5 sièges, alors que les Partis du Mouvement Démocratique Social (MDS), de la Justice et du Développement (PJD), du Front des Forces Démocratiques (FFD), de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), de l'Istiqlal (PI), du Mouvement Populaire (MP) et de l'Environnement et du Développement Durable (PEDD) se sont adjugés deux sièges chacun.

De leur côté, les Partis de l'Action (PA), des Néo-Démocrates (PND), du Progrès et du Socialisme (PPS), de l'Equité, de la Liberté et de la Justice Sociale (PLJS) et de l'Alliance de la Fédération de la Gauche (AFG) ont remporté un siège chacun.