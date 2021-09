Maroc: Election de Mourad Amnioul du MP à la tête du Conseil communal de Martil

Martil — Mourad Amnioul, du Mouvement populaire (MP), a été élu, samedi, président du Conseil communal de Martil.

Mourad Amnioul a remporté la présidence de la commune de Martil, après avoir conclu une alliance avec plusieurs partis qui forment le conseil communal, ce qui lui a permis d'obtenir 21 voix, tandis que 4 membres du conseil se sont abstenus et 6 membres étaient absents.

Cette session a également été marquée par l'élection des six vice-présidents du Conseil, à savoir Mohamed Larbi Mrabet et Mohamed Bekkali du Parti authenticité et modernité (PAM), Jaber Achboun de l'Union socialiste des forces populaires (USFP), Sofia Derouane du MP, Kamar Chekkour de l'USFP et Hassan Aalali du parti de l'Istiqlal (PI).

Par ailleurs, Mohamed El Nadir du PAM a été élu secrétaire du Conseil, tandis que Naima Ahidar du PI a été élue secrétaire adjoint.

Le PAM et le Parti du progrès et du socialisme (PPS) ont obtenu 6 sièges chacun des 31 que compte le conseil communal, suivis du MP avec 5 sièges, de l'Union constitutionnelle (UC) et de l'USFP avec trois sièges chacun, puis du Rassemblement national des indépendants (RNI), du PI et du parti de la Justice et du développement (PJD) avec deux sièges chacun, tandis que le Front des forces démocratiques (FFD) et le parti de l'Environnement et du développement durable (PEDD) ont remporté un siège chacun.