Algérie: Ecoles supérieures des Mathématiques et de l'Intelligence artificielle - Une formation d'élite aux normes universelles

ALGER - L'Ecole nationale supérieure des Mathématiques et l'Ecole nationale supérieure de l'Intelligence artificielle, qui ouvriront leurs portes aux nouveaux bacheliers en octobre prochain à l'occasion du lancement de l'année universitaire 2021/2022, assureront une formation d'élite répondant aux normes universelles dans deux disciplines à l'importance cruciale et prouvée pour le développement technologique et économique du pays.

Implantées au pôle technologique de la nouvelle ville de Sidi-Abdallah (Ouest d'Alger), les deux écoles, créées par décret présidentiel, vont renforcer le secteur de l'Enseignement supérieur, notamment dans le domaine de la technologie. Elles sont d'une capacité d'accueil de 1.000 places pédagogiques chacune.

"Le secteur de l'Enseignement supérieur sera renforcé par deux nouvelles écoles nationales supérieures, il s'agit de l'Ecole nationale supérieure des Mathématiques et de l'Ecole nationale supérieure de l'Intelligence artificielle, qui sont implantées au technopôle de Sidi-Abdallah", a indiqué à l'APS le Directeur général des enseignements et de la formation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Boualem Saïdani, assurant que "toutes les commodités sont réunies pour assurer le bon démarrage de ces deux écoles, prévu pour le 3 octobre 2021".

Il a ajouté que ce technopôle "sera un instrument essentiel pour la formation d'élites capables de fournir une plus-value pour nos entreprises", précisant que "pour cela, il fallait mettre en place un curricula d'actualités, avec beaucoup d'innovation, et un contenu qui répond à un standard universel, et un potentiel d'enseignement également d'élite, pour pouvoir encadrer correctement les étudiants inscrits dans ces deux écoles".

Une formation assurée par un potentiel d'encadrement d'élite

A propos du démarrage de l'enseignement dans ces deux écoles, M. Saïdani a indiqué: "Nous allons commencer avec deux promotions de 200 étudiants chacune", ajoutant qu'il s'agit d'étudiants qui "proviennent de l'ensemble du territoire national, ayant obtenu au bac des moyennes très élevées, à savoir une moyenne supérieure à 16 pour l'Ecole des Mathématiques, et supérieure à 17 pour celle de l'Intelligence artificielle".

Concernant la formation et les programmes pédagogiques, M. Saïdani a expliqué que "les programmes pédagogiques d'enseignement et de formation arrêtés ont été élaborés par un groupe d'experts de renom, avec la contribution de la diaspora algérienne établie à l'étranger", ajoutant que "la formation, qui est une formation de qualité répondant au standard universel avec un prolongement sur le marché du travail, sera assurée par un potentiel d'encadrement d'élite et s'articulera autour de deux paliers".

"Le premier palier, a-t-il dit, est dédié à l'école préparatoire qui sera d'une période de deux années, suivie d'un concours pour accéder au deuxième palier, qui sera dédié à la formation en spécialité".

Un accompagnement étranger ambitieux

Pour le volet coopération, le Directeur de la coopération et des échanges universitaires au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Arezki Saïdani, a expliqué que "les deux écoles seront accompagnées par un partenariat étranger engagé avec, en première phase, cinq pays ayant pris conscience des avantages potentiels du développement et des applications de l'intelligence artificielle, et ayant enregistré des avancées très importantes en la matière, à savoir la Chine, le Royaume-Uni, le Japon, la France et les Etats-Unis d'Amérique".

La coopération étrangère concernera aussi, selon M. Saïdani, "l'échange d'expérience et d'expertise sur la stratégie de la relation entre ces deux écoles et leur environnement, à travers la création de starts-up, la valorisation de la recherche, la formation en continu, l'orientation des étudiants, l'échange d'expérience dans le domaine de la gouvernance, et pour la mise en place d'une veille technologique afin d'être attentifs aux changements thématiques innovants en lien avec ces deux champs disciplinaires".

Il est prévu aussi, dans le même cadre, la "mise en place des accords de jumelage avec les pôles d'excellence de ces cinq pays, pour la mobilité humaine de haut niveau et des stages pratiques pour les étudiants dans les entreprises de ces pays implantées en Algérie, ainsi que l'accueil des enseignants étrangers pour assurer des cours et animer des conférences thématiques, afin de renforcer les compétences et la culture générale des étudiants", a-t-il ajouté.