Algérie: Blida/rentrée scolaire - Les associations se mobilisent pour soutenir les parents d'élèves démunis

Blida — Une intense activité caractérise le mouvement associatif de la wilaya de Blida, mobilisé pour le soutien des familles démunies dans la couverture des frais de la rentrée scolaire, constituant une lourde charge pour elles.

En effet, les associations locales ont, en prévision de cette échéance, lancé de nombreuses initiatives de solidarité pour la collecte de cartables et fournitures scolaires et prêter ainsi main forte aux familles démunies ayant à charge des enfants scolarisés, en les dotant des manuels scolaires et différentes fournitures scolaires.

Parmi ces initiatives,la campagne « Djahiz » (prépare) de l'association caritative "Kafil El Yatim" visant à assurer des fournitures scolaires aux orphelins (tous cycles confondues) et ciblant 2.500 orphelins scolarisés, recensés parmi les 8000 orphelins (de différents âges) pris en charge par cette association, a-t-on appris auprès du chargé de la communication, Tarek Letreche.

Ce dernier a expliqué, à l'APS, que cette campagne, lancée depuis prés d'une semaine, sur le terrain et sur la page facebook de l'association, a pour objectif de se rapprocher des commerçants et importateurs de fournitures scolaires(cartables, tabliers, fournitures et autres), en vue de les acquérir à des prix concurrentiels, d'une part, et d'autre part sensibiliser les bienfaiteurs, via la Toile, sur l'importance de leurs dons pour assurer aux orphelins ces fournitures, "au plus tard durant la première semaine de l'entrée scolaire", a-t-il indiqué.

La section locale du Croissant rouge algérien(CRA) a pour sa part, lancé sa campagne annuelle pour fournir des trousseaux scolaires aux élèves démunis, aux fins de garantir à cette catégorie fragile de la société son droit à la scolarisation, au même titre que tous les enfants.

"A la veille de la rentrée scolaire, nous œuvrons à assurer une bonne rentrée aux élèves démunis, grâce à l'intensification des contacts avec les bienfaiteurs pour les inciter à contribuer à cet acte humanitaire", a indiqué, à l'APS, le président du comité local du CRA, Tahar Lahreche.

Il a lancé, à l'occasion, un appel aux bienfaiteurs et industriels en vue de se rapprocher du siège du CRA sis à Beb Sebt, du centre ville de Blida.

Les groupes locaux relevant des Scout musulmans algériens(SMA) s'apprêtent, pour leurs parts, à l'ouverture de foires pour la vente des manuels scolaires aux démunis, à des prix concurrentiels. Parmi eux, le groupe Nahdha d'El Affroun et " Wifak" de Bouguera, et celui du siège de wilaya, qui ont réussi à collecter prés de 500 trousseaux scolaires au profit d'élèves des zones d'ombre, à l'instar de Djebbabra, Souhane, Bouàrfa, et Ain Romana, a -t-on appris du commissaire de wilaya des SMA, Abdelkrim Berguaà.

L'association caritative " Sawaaid El Ihssane " de Blida s'est, aussi, impliquée dans la démarche d'acquisition de fournitures scolaires aux élèves des familles démunies.

Les responsables en charge de cette association ont lancé un appel à dons (fournitures scolaires), en les faisant parvenir à son siège, sis aux niveau des immeubles AADL ( Larmav), mitoyens à la pharmacie, appelant les bienfaiteurs intéressés, à prendre contact avec l'association via sa page facebook, en vue de contribuer à cette opération.

Ces initiatives du mouvement associatif font office de soutien aux effort de l'Etat, qui a assuré, cette année, des trousseaux scolaires et une prime scolaire au profit de 8000 élèves démunis des 25 communes de Blida.