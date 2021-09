Congo-Brazzaville: Et des espaces verts en ville !

La pollution urbaine de plus en plus grandissante appelle dans l'urgence la création des espaces verts dans nos villes, ceci pour freiner tant soit peu d'une part l'ampleur du gaz carbonique dans nos villes et d'autre part les érosions et glissements de terrains qui frappent nos villes tous azimuts.

Et le constat est que, c'est par défaut de ces espaces verts que certains citadins caressent parfois l'idée de la villégiature, c'est-à-dire se rendre en campagne chaque week-end pour des repos « reconstructifs » d'une santé meilleure. Ainsi donc dans les projets cadastraux de nos villes, une place de choix devrait être accordée auxdits espaces, autrement dit à cet écosystème villageois en créant des espèces d'îlots de campagne dans nos villes.

Pour cimenter cette idée qui devient de plus en plus présente sur toutes les lèvres des citadins, certains habitants de la ville parleraient même des villes qui devraient coûte que coûte se « ruraliser » en regorgeant des petites brousses en leur sein. Cette réalité de la campagne qui s'introduit dans la ville dans le but de purifier de l'air se fait déjà remarquer dans de nombreux quartiers de nos agglomérations à travers certaines parcelles d'habitation où l'usage des éléments crus cueillis en forêt reviennent en force pour occuper certains endroits des parcelles d'habitation. C'est l'implantation du naturel en ville.

Oui ce retour de plus en plus croissant vers le naturel se fait remarquer dans nos villes même au niveau alimentaire où le constat est que ces derniers temps, il y a comme une course effrénée de tous les grands restaurants des villes qui brandissent comme slogan fort de leur marketing, « venez découvrir le bio chez nous ». Ainsi donc personne ne pourra douter aujourd'hui de la nécessité d'une vraie domestication de la forêt en ville à cause de ses multiples avantages surtout celui lié à la photosynthèse, c'est-à-dire les fleurs, plantes et petits arbustes plantés ici et là injectent de l'oxygène aux humains tout en captivant du gaz carbonique.

C'est de la même manière que quelques rares parcs dits zoologiques se construits par mimétisme de l'écosystème naturel de brousse donnant ainsi aux villes, cette caractéristique clé de la campagne, c'est-à-dire celle de la production de l'air naturel. D'où on assiste aujourd'hui à de nombreuses thèses de tous ceux qui théorisent sur le « comment sera la vie dans les villes demain ? ». La réponse à cette question pour des spécialistes des questions environnementales, la ville de demain aura pour appellation, « ville-ruralisée », car des espaces verts, il y en aura en quantité suffisante dans les villes futuristes. C'est celui-là, le rêve de nombreux écologistes.

Encore que l'idée même de l'afforestation, c'est-à-dire du planting des arbres dans certains endroits de nos villes, n'est pas seulement une lutte permanente contre les érosions et glissements de terrains, mais aussi une recherche du rétablissement de l'équilibre écologique là où il en manque. Car cela donne beaucoup d'avantages vitaux. Et comme l'écrivait Alphonse Allais, les campagnes devraient être construites dans les villes pour pouvoir recréer de l'air pur.

Alors, on est donc en train de se demander si la campagne, à cause de ses multiples avantages, n'est pas en train de s'introduire par nécessité dans nos villes que l'on veuille ou non. Les plans directeurs de nos villes devraient en tenir compte. Affaire à suivre !