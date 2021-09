Congo-Brazzaville: Université Marien - Ngouabi - Le budget 2022 arrêté à plus de 49 milliards FCFA

Le projet de budget a été adopté en dépenses et en recettes, le 17 septembre, à la somme de 49 307 773 521 francs CFA au cours de la session ordinaire du comité de direction, présidée par le conseiller spécial du président de la République, chef du département de l'Education, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Louis Bakabadio.

Le prochain budget de l'Université Marien-Ngouabi est en baisse de 0,62% à comparer à celui de cette année qui s'élève à 49 616 118 881 francs CFA, explique le communiqué final lu par le secrétaire général de l'université, Michel Alain Mombo. Il comprend deux volets : investissement et fonctionnement.

Le volet investissement s'élève à 5, 4 milliards francs CFA dont cent cinq millions vont concerner les ressources de dotation prélevées sur la subvention administrative destinée au fonctionnement de l'université. Selon le comité, l'accent sera mis sur l'amélioration des structures d'accueil, la construction, la réhabilitation des bâtiments, des dispositions techniques de laboratoires, des dispositions informatiques et l'aménagement.

Quant au volet fonctionnement, avec la somme de 43 907 773 521 francs CFA cette année contre 44 216 118 88 l'année dernière, il connaît une diminution de 0, 69%.

Le comité de direction a également examiné et adopté le rapport d'activité exercice 2020, le programme d'action 2021-2022, le compte administratif exercice 2020 et le compte de gestion exercice 2020.

A l'examen du rapport exercice 2020, le comité a été informé des activités réalisées, conformément au programme d'action et au programme stratégique de développement de l'établissement 2018-2022 ainsi que des difficultés rencontrées: l'insuffisance des crédits alloués à l'établissement par le gouvernement, la crise sanitaire mondiale et économique...

En ce qui concerne le programme d'action 2021-2022 qui se poursuit, il s'inspire des expériences passées avec le point de départ le mois de juillet de l'année en cours. « Ce mois correspond à l'entrée en fonction de la nouvelle équipe complète de la présidence de l'université Marien-Ngouabi. La prudence reste de mise d'autant plus que le présent plan d'action tient compte des activités non réalisées lors des exercices précédents », a déclaré Michel Alain Mombo

En outre, les discussions engagées sur le rapport du compte administratif exercice 2020 ont permis de l'adopter. Le budget a été arrêté en équilibre en recettes et dépenses à la somme de 31 155 634 370 francs CFA, ajoutant que les autorisations spéciales traduisent l'augmentation nette de 2% des prévisions initiales des recettes.

Sur le rapport du compte de gestion 2020, les recettes ont été recouvrées pour un total de 28 062 303 511 francs CFA. Ce financement a été reparti dans la production et vente de biens et services, subventions, transferts reçus et autres productions et produits divers. « Le reste à recouvrer au 31 décembre 2020, constitué uniquement des subventions non versées par le Trésor public, se chiffre à 8 173 281 382 francs CFA dont plus de trois milliards francs CFA », précise le communiqué.

Avec un montant de 31 806 634 370 francs CFA, les mandats de paiement correspondant aux dépenses ordonnées ont été pris en charge par l'agent comptable pour un montant de plus de trente milliards francs CFA.

L'intersyndicale de l'université exhortée à surseoir à la grève

La situation de la grève de l'Université Marien-Ngouabi a été l'unique point inscrit dans les divers de cette session. Après débat avec les membres, le comité a expliqué que les dispositions sont prises par les autorités afin d'apporter les solutions aux doléances de cet établissement d'enseignement supérieur, annonçant la rencontre avec l'intersyndicale le 21 septembre.

Le président du comité de direction de l'Université, Louis Bakabadio, a defini dans son allocution d'ouverture que ce comité est un espace de dialogue et de réflexion, de décision et de projection sur ce que doit être la gouvernance de l'enseignement, la recherche d'enseignement et du service à la société de l'alma mater. Il a décliné quatre points essentiels de cette institution à prendre en compte : le cinquantième anniversaire de l'université; la situation sociale des travailleurs et agents; la situation financière nationale et l'émulation entre les institutions publiques de formation universitaire, notamment la création de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso et celle du département du Kouilou dans les jours à venir.

Louis Bakabadio a invité les membres du comité à regarder vers les horizons nouveaux. « Le redéploiement de l'enseignement supérieur au Congo nous contraint à un constant devoir, celui de maximiser les performances de l'université sous contrainte des ressources mises à sa disposition par la société », a-t-il déclaré.