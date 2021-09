Cameroun: Europa League - Le superbe but de Karl Toko-Ekambi face aux Rangers nommé The Goal of The Week !

Le but de Karl Toko-Ekambi jeudi contre Glasgow Rangers a été élu plus beau but de la semaine en Europa League.

Karl Toko Ekambi a ouvert son compteur but cette saison en Europa League. L'attaquant Camerounais a permis à son club d'ouvrir le score face aux Rangers. Lancé sur la gauche, l'attaquant camerounais réalisait un magnifique enchaînement pour tromper McGregor d'une lourde frappe enroulée dans le petit filet opposé (0-1, 23e).

Un but, le premier de la saison pour un Toko-Ekambi qui libérait les Gones, dès lors plus agressifs et solidaires dans le repli défensif. Ce chef d'œuvre vient d'être sélectionné par l'UEFA comme le plus beau de cette première journée, peut-on lire sur les pages de réseaux sociaux dédiées à la Ligue Europa. Lyon a été décroché une belle victoire 2-0 en déplacement dans la capitale écossaise pour le compte de la première journée de l'Europa League.