Sénégal: Orages et pluies annoncés sur les régions Sud

Dakar — L'Agence en charge de la météorologie nationale a annoncé des pluies et orages sur les régions du Sud et sur d'autres localités du Centre et de l'Ouest du pays au cours des prochaines 24 heures.

"Au cours des prochaines 24 heures des pluies et orages seront notés sur les régions Sud et par endroits sur les localités Centre-sud-ouest", indique notamment l'Agence nationale de l'aviation et de la météorologie (ANACIM).

Dans un bulletin de prévision à courte échéance transmis à l'APS, la structure prévoit ailleurs sur le pays un ciel nuageux à couvert avec des risques de fines pluies.

"Hormis le long du littoral où la chaleur sera moins ressentie, le temps chaud persistera au Nord-est et Centre-est du territoire avec des températures maximales qui varieront entre 34°C et 36°C", fait savoir la même source.

Elle souligne que les visibilités seront généralement bonnes sur fond de vents, d'intensité faible à modérée et globalement de secteur Sud à Sud-ouest.