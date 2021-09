Sénégal: Marseille - Thierry Henry sous le charge de Bamba Dieng

A Marseille, Bamba Dieng est devenu le joueur dont on beaucoup parlé cette semaine. Ceci après son doublé contre l'AS Monaco le week-end dernier. Même Thierry Henry est tombé sous le charme du Sénégalais.

Pourtant, rien ne laissait présager cette belle semaine de Bamba Dieng. Souvent laissé sur le banc, le joueur recruté par l'Olympique de Marseille a su saisir la confiance que Jorge Sampaoli a eu en lieu, surtout après le départ de Dario Benedetto.

Contre l'AS Monaco, Dieng a été titularisé dans le couloir gauche de l'attaque phocéenne et a parfaitement répondu présent en marquant un doublé et en touchant deux fois le poteau.

Une prestation saluée par l'ancien attaquant français, Thierry Henry.

« On doit entrer dans le discours tactique. Je pense que Dieng a fait un très bon match contre Monaco, mais la tactique l'a mis en valeur. Les joueurs savent exactement ce qu'ils ont à faire. Que ce soit Payet qui joue en faux numéro 9, que ce soit Harit qui joue en faux 9, ils savent très bien où sont leurs ailiers, où écarter, changement d'aile toujours possible. Luan Peres, si tu veux jouer court, tu peux jouer court. Tu sais que tes ailiers peuvent aussi prendre la profondeur donc tu peux jouer long. Tu as deux choix. Tu peux jouer entre les lignes. Guendouzi a le droit de venir jouer, attaquer la défense. Rongier, pareil. Dieng a été extraordinaire. Ce que j'aime avec Marseille, c'est que peu importe qui joue, le schéma reste le même. On va jouer de la même façon, on va attaquer, et je prends du plaisir à voir cette équipe », a-t-il détaillé sur Amazon Prime Video.