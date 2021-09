Sénégal: Stratégie natioinale de lutte contre la corruption au pays - La société civile approuve la nouvelle démarche de l'Ofnac

Appelé à représenter les organisations de la société civile sénégalaise, Ibrahima Yade, président du Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement (CONGAD), se félicite de la nouvelle stratégie de lutte adoptée par l'OFNAC. Un webforum de partage sur la Stratégie nationale de lutte contre la corruption a été présidée, hier vendredi 17 septembre, par le président Macky Sall (à distance), dans un hôtel de la place.

Le forum virtuel de partage sur la Stratégie nationale de lutte contre la corruption a été lancé hier, vendredi 17 septembre 2021, sous la présidence effective du président de la République, Macky Sall. Parmi les invités, figure Ibrahima Yade, représentant la société civile sénégalaise, par ailleurs président du Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement (CONGAD).

Dans sa déclaration d'engament, M. Yade a commencé par saluer le processus d'élaboration de la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la corruption, mettant en évident son caractère inclusif.

Poursuivant son propos, en s'adressant au chef de l'Etat, il ajoute : «ce à quoi vous nous invitez, à savoir de vous accompagner dans la lutte contre la corruption, est donc d'une très grande importance pour notre consortium et pour l'ensemble du peuple sénégalais». C'est pourquoi, selon le président du CONGAD, «la corruption doit être combattue partout au Sénégal et ailleurs, car tout le monde doit être sur un pied d'égalité quant aux droits et avantages qu'un Etat crée pour ses citoyens».

Et d'ajouter : «une rupture de ce principe d'égalité crée une injustice qui est source de désordre, voire de violence. Qu'elle soit grande ou petite, la corruption est une infirmité sociale qui annihile les efforts pour un développement inclusif et met en opposition des membres d'une communauté.» Pour veiller au grain et l'efficacité de cette stratégie, le représentant de la société civile opte, par ailleurs, pour «l'éducation, l'éveil, la protection, la répression et même, dans certains cas, l'utilisation d'une force coercitive notamment contre les récalcitrants.»

Pour rappel, la rencontre vise à «partager le contenu de la Stratégie avec toutes les forces vives de la nation» et à présenter les différents volets du dispositif d'opérationnalisation. Ainsi l'OFNAC, par le biais de ce forum virtuel, compte amener les acteurs à s'engager à mettre en œuvre les actions ou activités dont la responsabilité leur incombe.