Sénégal: Sédhiou - 21 matelas du plan Orsec 2020 disparus de la gouvernance - Plainte contre X, le personnel soumis à une audition

Le gouverneur de la région de Sédhiou a fait acte de plainte contre X pour vol de 21 matelas stockés dans son palais. Les officiers enquêteurs qui se sont saisis du dossier ont enclenché une série d'auditions du personnel de la gouvernance pour identifier les auteurs du vol.

Seulement, plusieurs questions, jusqu'ici sans réponse, taraudent les esprits. D'abord, les matelas ainsi subtilisés étaient destinés aux sinistrés de l'hivernage 2020 ; ensuite, mais surtout, ils étaient stockés dans la pièce occupée par les agents de la Police en charge de la sécurité du gouverneur. Action isolée ou exécutée sur un quelconque ordre possible, l'enquête en cours en dira assez.

Suite à une plainte de monsieur le gouverneur de la région de Sédhiou pour fait de vol de 21 unités de matelas mystérieusement disparues de son palais, les gendarmes de la Brigade territoriale, et sur instruction du parquet, ont ouvert une enquête pour identifier les auteurs. Ladite plainte étant déposée contre X, les officiers enquêteurs procèdent de fait à l'audition systématique de tout le personnel de la gouvernance.

Pour l'heure, rien n'a encore filtré de l'enquête. Mais des sources bien informées et proches du dossier précisent que ce stock de matelas était destiné aux personnes sinistrées du mois d'août 2020, à Sédhiou, dans le cadre du plan ORSEC, suite aux inondations dans plusieurs quartiers et collectivités territoriales de la région.

Les mêmes sources de se demander les raisons du séjour prolongé de ces matelas à la gouvernance depuis plus d'un an, alors qu'ils étaient destinés aux secours d'urgence. En ville, ce fait divers qui secoue la gouvernance de Sédhiou alimente toutes les conversations. Et certains émettent des doutes sur cette disparition d'une vingtaine de matelas, stockés dans une pièce occupée par les éléments de la Police en charge de la sécurité du maître des lieux.

Le ballet incessant entre la Gendarmerie et la Gouvernance se poursuit pour savoir : qui et quand les matelas ont-ils été enlevés ? Et sur quel ordre ? Beaucoup de questions sans réponse pour l'heure. Et surement que les auditions en cours feront avancer le dossier qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets.