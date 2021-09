Afrique: Afrobasket dames - Le Sénégal face à la Guinée pour lancer la campagne

Le Sénégal engage ce samedi 18 septembre à Yaoundé la 25ème édition de l'Afrobasket dames (17 au 26 septembre). La Guinée sera au menu des Lionnes pour la première journée du groupe C de la compétition. Si la Guinée ne semble pas inquiéter, une belle entame serait importante pour marquer son empreinte et lancer idéalement sa compagne de reconquête du titre africain que le Sénégal n'avait plus remporté depuis 2015.

Le Sénégal lance ce samedi 18 septembre au Palais polyvalent des sports de Yaoundé la 25ème édition de l'Afrobasket dames. Les Lionnes démarrent à 10 heures par le duel qui les oppose à la Guinée comptant pour la première journée du groupe C. Pendant neuf jours, 12 nations africaines seront sur la ligne de fond pour soulever le trophée à la finale prévue le dimanche 26 septembre.

Dans cette phase de poule, la Guinée ne devrait pas inquiéter le Sénégal. Mais la victoire d'entrée est importante pour marquer son empreinte dans cette compétition partie pour être très disputée. Nation, la plus titrée avec 11 trophées continentaux, le Sénégal court depuis six ans derrière le titre continental. Leur dernier sacre remonte à l'édition de 2015 disputée au Cameroun.

Depuis cette édition, le Nigeria n'a pas perdu en Afrique. Les Nigérianes seront encore de sérieuses candidates à leur succession. Les D-Tigress qui règnent sans partage depuis six ans, tenteront de réaliser la passe de trois. Une performance que le seul le Sénégal a, jusque-là, été le seul à avoir réalisé dans les années 70. Quelle équipe sera la plus outillée pour contester cette suprématie ? Seule la vérité du parquet le dira.

En l'absence de Astou Traoré, un des acteurs majeurs de ce dernier trophée, Moustapha Gaye comptera sur Oumou Khayri Sarr, Mame Marie Sy ou encore Bintou Diémé. Fort de leur expérience, elles seront en première ligne pour guider la troupe dans laquelle ont retrouvé six joueuses qui vont aborder leur premier Afrobasket.

Dans le lot, Sokhna Fatou Dia Sylla et Madjiguène Sène feront office de novices pour n'avoir aucun vécu dans les compétitions internationales. Tout à l'opposée de cette cuvée composée de Maty Fall, Ndèye Fatou Ndiaye, Yaye Irma Diémé et autres Couna Ndao qui a disputée, il y a quelques années, le tournoi de la Francophonie disputée à Abidjan et le dernier tournoi de qualification olympique.

Pour la compétition proprement dite, les équipes classées premières des groupes A, B, C, et D, rappelle-t-on, se qualifieront directement pour les quarts de finale. Alors que les huit autres équipes disputeront les 8e de finale. Les quarts de finale se joueront le jeudi 23 septembre.

LES GROUPES DE L'AFROBASKET:

Groupe A : Cameroun, Cap-Vert, Kenya

Groupe B : Nigeria, Angola, Mozambique

Groupe C : Sénégal, Égypte, Guinée

Groupe D : Mali, Côte d'Ivoire, Tunisie

CE SAMEDI 18 SEPTEMBRE

11h 00 : Sénégal-Guinée

14h 00 : Mali-Tunisie

17h 00 : Cameroun-Kenya

20h 00: Nigéria-Mozambique