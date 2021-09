Ile Maurice: Météo - Baisse de température de 3 à 4 degrés à prevoir

Les températures plutôt douces des derniers jours cèderont la place à la pluie, le temps venteux et une baisse de la température.

Un front froid suivi d'un anticyclone vont influencer le temps à Maurice dès aujourd'hui, et ce, jusqu'à mercredi. Il y aura une baisse sensible de la température avec une moyenne variant entre 16 degrés et 22 degrés pour les minima. Le thermomètre descendra jusqu'à 14 degrés sur les hauteurs, soit une baisse de 3 à 4 degrés.

L'anticyclone apportera un temps pluvieux et froid avec des averses modérées sur la moitié sud de l'île et les Plaines-Wilhems. Les rafales de 60km à 70km/h seront ressenties selon la station météo de Vacoas. Il faudra donc se munir de pulls, d'imperméables et de parapluies jusqu'à mercredi après-midi quand une amélioration est prévue. Bonne nouvelle toutefois, l'été devrait pointer le bout de son nez dans quelques semaines.