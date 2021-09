Ile Maurice: NLTA - Plaques personnalisées disponibles à partir du 1er octobre

Vous voulez faire comme TD 18 ? Oui, mais vous devrez mettre la main à la poche. La National Land Transport Authority (NLTA) va promulguer les Road Traffic (Registration of Personalized Registration Mark for Motor Vehicle) Regulations 2021 le 1er octobre.

En effet, les Mauriciens pourront personnaliser leur plaque minéralogiques avec des lettres et des chiffres. Jusqu'ici les lettres préférées sont souvent les initiales du propriétaire. Pour les chiffres, ce sera sa date de naissance ou une date mémorable pour lui. Une plaque coûterait Rs 25 000.

Bien sûr, la liste des prix pour les combinaisons et la longueur autorisée ne sont pas encore officielles. Mais le montant maximal sera de Rs 100 000. Les demandeurs devront acheter ou réserver leur plaque pour l'achat d'un véhicule auprès de la NLTA en ligne.

L'autorité autorisera les combinaisons suivantes : huit lettres suivies des chiffres 1 à 9 ; sept lettres suivies des chiffres 1 à 99 ; six lettres suivies des numéros 1 à 999 ; cinq lettres suivies des numéros situent 1 à 999 et quatre lettres suivies des numéros 1 à 9999. Il sera aussi possible d'ajouter jusqu'à neuf lettres consécutives.

Pour rappel, les plaques sont un moyen d'identification des véhicules sur nos routes. De nombreux propriétaires sont prêts à dépenser des centaines de milliers de roupies pour avoir leur prénom, nom et chiffres fétiches ou dates importantes. La NLTA se réserve un droit de regard sur les lettres et chiffres qui composeront ces nouvelles plaques. Nos élus, dont les ministres et parliamentary private secretaries qui roulent avec des plaques personnalisées, les ont obtenues gratuitement alors qu'elles coûtent Rs 25 000 et que la réservation est à Rs 2 000. Avec la nouvelle formule, il faut s'attendre à une grille tarifaire.