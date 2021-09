Ile Maurice: Réouverture des frontières - Réservations - vague d'arrivées touristiques ?

Le secteur du tourisme devrait reprendre des couleurs dans moins de deux semaines. On l'espère, du moins. Avec l'ouverture complète des frontières le 1er octobre, les visiteurs venant de l'étranger devraient être plus nombreux que les cas de Covid chez nous. Comment s'y prépare-t-on ? Les réservations vont-elles bon train ?

Pour commencer, comme l'a dit Steven Obeegadoo, Deputy Prime Minister (DPM) et ministre du Tourisme, qui intervenait jeudi lors d'un point de presse, il y aura une augmentation du nombre de vols commerciaux hebdomadaires à destination de Maurice. Ils passeront de 15 à 60 environ.

Umarfarooq Omarjee, directeur exécutif d'Omarjee Aviation, est optimiste. Les touristes devraient affluer de France, principalement. Deux raisons motivent les Français, note-t-il. La première, c'est que les touristes réguliers n'ont pu voyager depuis un an et demi. Et la seconde, c'est la dynamique fréquence des vols grâce à Air France et Air Mauritius. Ce qui permet une plus grande disponibilité de sièges. Dans le «classement» des touristes qui attendent de venir au pays, figurent ensuite les Allemands.

«On s'attend aussi à une vague d'arrivées des Sudafricains résidant à Maurice et qui souhaitent rentrer.» Selon Umarfarooq Omarjee, la reprise sur l'Angleterre va prendre du temps car les vols reprendront timidement. «On pourra également compter sur des touristes Belges et Autrichiens.»

Maurice «clear for travel»

L'autre bonne nouvelle, confie notre interlocuteur, c'est que Saudi Airlines reprend du service sur Maurice à partir de la première semaine d'octobre avec trois vols par semaine. «Dès la première semaine, nous pourrons déjà voir la tendance et ensuite les statistiques. On s'attend à un flux de passagers en décembre.» Les touristes des pays de l'Europe de l'Est, notamment la Bulgarie, la Roumanie et la Russie visiteront également l'île. «Ils ont appris à vivre avec le Covid depuis longtemps. Ils ont repris 'la vie normale' depuis janvier. Il ne faut pas oublier que les Seychelles et les Maldives ont eu un flux de ces passagers. Ils utilisent le hub d'Istanbul, Dubai, Jeddah ou Singapour dans certains cas.»

Où se situe Omarjee Aviation en termes de réservations de touristes pour octobre ? Le directeur exécutif fait ressortir que les Français constituent largement le pourcentage d'arrivées qui se chiffre à quelque 45 %.

Du côté d'Atom Travel, Caroline Chen explique que 20 % du nombre habituel de réservations ont été confirmées pour le mois d'octobre. Ces touristes viennent principalement d'Europe ainsi que la Grande-Bretagne et de France. «Mais 20 %, ce n'est pas beaucoup, on attend», avoue la directrice de l'agence. Trépignent également d'impatience pour la reprise. La responsable d'un segment de luxe affirme que ce sont surtout les clients anglais qui ont réservé pour l'instant. Les Français suivent dans la foulée. Puis, les visiteurs de l'Europe de l'Est, notamment la République tchèque, la Slovénie et la Pologne.

Ce qui tombe bien, car le gouvernement britannique a pris la décision, vendredi - et à moins que cela ne change d'ici la réouverture - d'inclure Maurice sur la liste des pays «clear for travel». Ce qui signifie qu'il n'y a aucune restriction de voyage entre Maurice et l'Angleterre pour les personnes qui sont complètement vaccinées.

Si les Britanniques estiment que Maurice est une destination sûre pour les voyages, ce n'est cependant pas le cas pour le Centre for Disease Control and Prevention (CDC), basé aux États-Unis. En effet, le 13 septembre 2021, l'organisme a classé Maurice dans la quatrième et dernière catégorie, soit les pays à «très haut risque» à cause d'une explosion de cas de Covid-19 dans le pays. Maurice côtoie ainsi l'Afghanistan, le Bélize, la Grenade, la Lituanie, Saint Kitts et Nevis, la Serbie et la Slovénie sur cette liste. Il y a quelque temps encore notre île affichait un risque élevé, étant classée «niveau 3». Le deuxième niveau traduit un risque modéré tandis que le premier, un risque faible. Mais on est donc «montés» en grade... Ce qui signifie qu'il est conseillé d'éviter la destination Maurice.

Se plier à des règles

Quel impact cela aura-t-il sur les réservations ? Ajay Jhurry, président de l'Association of Tourist Operators, estime que les réservations ne seront pas affectées pour octobre mais pourraient l'être au fil des mois. Du côté des hôteliers, la situation n'est pas alarmante, affirme-t-on dans le milieu. Il s'avère que le pourcentage de réservations pour le mois d'octobre et novembre est de 35 % en moyenne et ils s'attendent à ce que ce chiffre grimpe. Ce qui laisse entendre que le marché avance dans la bonne direction.

En attendant, pour pouvoir fouler le sol mauricien, les touristes doivent se plier à des règles. Ceux qui sont déjà complètement vaccinés devront encore produire un test PCR négatif dans les 72 heures avant le départ. À leur arrivée, ils seront également testés et seront libres d'explorer l'île immédiatement. Le cinquième jour, ils devront se soumettre à un autre test. Quant à ceux qui ne sont pas vaccinés, ils devront présenter un test PCR négatif effectué dans les 72 heures avant le départ et seront placés en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée à Maurice. Des tests PCR seront effectués à leur arrivée, le 7e jour, ainsi qu'au 14e jour. Ceux-là ne seront pas autorisés à quitter leur chambre d'hôtel pendant cette période. Sur la page https://mauritiusnow.com/ fr/where-to-stay-in-mauritius/, sept établissements hôteliers de 2 à 4-étoiles ont été mis à la disposition des non-vaccinés.

Rappelons que l'objectif du gouvernement est d'accueillir 350 000 touristes avant la fin de l'année. Les chiffres compilés par Statistics Mauritius démontrent cependant que de janvier à août de cette année, seulement 6 966 touristes ont débarqué à Maurice, 2 499 rien que pour le mois d'août. Steven Obeegadoo avait affirmé lors de son point de presse que du 15 juillet au 14 septembre 2021, quelque 9 367 passagers sont venus à Maurice. Le pays accueillera-t-il 650 000 touristes d'ici juin 2022, comme l'avait affirmé le ministre de Finances, Renganaden Padayachy?

Attendons voir.