Algérie: Bechar - Les recherches de l'enfant disparu se poursuivent pour la troisième journée

Bechar — Une quarantaine d'éléments de la protection civile poursuivent dimanche, avec l'aide et la contribution de policiers et de citoyens, et pour la troisième journée consécutive, les recherches pour retrouver l'enfant Ahmed Soheib Houaychi (4 ans) porté disparu depuis jeudi en début de soirée, a-t-on appris dimanche des services de cette institution.

"Les recherches, qui se poursuivent dimanche, ont touché un rayon de plus de trois (3) kilomètres, dans le cadre d'un vaste ratissage de la zone limitrophe au lieu d'habitation de la famille du disparu, au sud du quartier de Bechar-Djedid (Sud de la commune de Bechar), avec la contribution et l'appui des éléments de la sureté de wilaya et de la gendarmerie nationale", a précisé à l'APS le responsable de la cellule de communication de la protection civile de Bechar, le sous-lieutenant Baali Abou Bakr Sedik.

Plus de 250 citoyens de la commune de Bechar participent aux recherches, avec différents moyens mobiles et même à pied, au titre d'un vaste mouvement de solidarité avec la famille du disparu, a constaté sur place un journaliste de l'APS.

Cette forte mobilisation est venue à la suite d'un appel du père du disparu et des citoyens dans le but de contribuer aux opérations de recherches lancées depuis vendredi matin par les éléments de la protection civile, des services compétents de la sureté de wilaya et de la gendarmerie nationale.

Le procureur de la République près le tribunal de Bechar a ordonné une enquête judicaire, actuellement diligentée par les services de Police judiciaire (PJ) de la sureté de wilaya, dans le but de retrouver l'enfant disparu qui a apparemment échappé à la vigilance de ses parents, comme l'ont fait savoir ses proches et citoyens participant aux actions de recherches.