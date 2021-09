Sénégal: Cour pénale internationale - Adama Dieng nommé Conseiller spécial par le Procureur

Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale (Cpi), Karim A. A. Khan Qc, a annoncé, hier, dans un communiqué, la nomination de 17 éminents experts aux postes de Conseillers spéciaux, dont le Sénégalais Adama Dieng, conformément aux dispositions de l'article 42-9 du Statut de Rome.

GENЀVE- Le Procureur de la Cour pénale internationale (Cpi) a annoncé, vendredi, dans un communiqué, la nomination de 17 experts aux postes de Conseillers spéciaux issus de différentes régions du monde et présentant des profils culturels et linguistiques très divers. Ils ont pour mission d' « enrichir le Bureau de leurs connaissances et expériences approfondies acquises au sein de différents systèmes juridiques et dans diverses spécialités », selon la même source.

Le Sénégalais Adama Dieng se voit confier le mandat de Conseiller spécial du Procureur de la Cpi sans portefeuille, une innovation du nouveau Procureur, le Britannique Karim Khan, dont l'une des premières visites a été effectuée au Sénégal, premier pays au monde à avoir ratifié le Traité de Rome créant la Cpi. « Le nouveau Procureur ne saurait ignorer la contribution du Sénégal dans la lutte contre l'impunité. Que ce soit le fait d'avoir abrité les Chambres extraordinaires africaines chargées de juger les crimes commis par l'ancien Président du Tchad Hissène Habré ou l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international (Tpi) pour le Rwanda ; l'élaboration des normes internationales, la coopération judiciaire, etc. », analyse un diplomate.

Carrière dans la protection des droits humains

Ce n'est pas non plus un hasard si le Procureur s'est retourné vers un Sénégalais très respecté sur la scène internationale. Au travers des multiples fonctions assumées au cours de sa carrière de 40 ans dans les domaines du respect de la primauté du droit, la promotion et la protection des droits humains, le renforcement de l'indépendance de la justice, la prévention des atrocités criminelles (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et nettoyage ethnique), Adama Dieng a accumulé une expérience et une expertise qui lui valent le respect de ses pairs et des acteurs de la société civile internationale. Pendant de nombreuses années, alors qu'il était Secrétaire général de la Commission internationale de juristes (Cij) et Président du Comité spécial des Ong de droits de l'Homme, notre compatriote a significativement participé, par ses actions militantes, à la mise en place d'un Tpi permanent.

« Je suis ravi d'accueillir un groupe aussi exceptionnel d'experts et je leur suis reconnaissant d'avoir accepté d'exercer les fonctions de Conseillers spéciaux à mes côtés. Grâce à leur expérience hors pair et leurs qualifications exceptionnelles, je suis persuadé qu'ils contribueront, de façon significative, à l'action du Bureau et à la cause de la justice pénale internationale. Je me réjouis à l'idée de pouvoir travailler avec eux et d'apprendre », a déclaré le Procureur Khan. El Hadji Gorgui Wade NDOYE (Correspondant permanent)