Afrique: [LDC africaine] Asec-Teungueth Fc à 17h - Les Rufisquois en opération commando à Abidjan

Teungueth Fc est à Abidjan pour disputer son match retour des préliminaires de la Ligue des champions. Battus à domicile par l'Asec Mimosas d'Abidjan, il y a une semaine (0-1), le club sénégalais aura la lourde mission de renverser la tendance en terrain adverse. Ce sera ce dimanche au stade Robert Champroux de Marcory (17h).

Les Rufisquois de Teungueth Fc sont en mission commando à Abidjan dans le cadre du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. La tâche s'annonce difficile pour El Hadj Moutarou Baldé et ses coéquipiers, mais elle n'est pas impossible pour l'entraîneur Youssouph Dabo qui estime que ce que les Mimosas ont réussi à Thiès la semaine dernière, son équipe peut le faire à Abidjan.

C'est vrai que le champion du Sénégal a manqué de réalisme lors de la manche aller et d'inspiration offensive ; c'est vrai également que Teungueth Fc avait disputé ce match aller sans ses trois fers de lance, Pape Ousmane Sakho, Baye Djiby Diop et Djibril Sylla partis durant le dernier mercato. Et si on y ajoute la suspension de Paul Valère Bassène pour le match de dimanche, on voit que le coach Youssouph Dabo part avec un certain handicap.

Mais le technicien sénégalais joue toujours la carte de l'optimisme, car selon lui, rien n'est encore perdu. « On n'a pas su marquer sur les quelques situations que nous avons eues. Les joueurs ont fait les efforts nécessaires, mais quand on manque d'efficacité offensive, ça peut se payer », avait déclaré Youssouph Dabo à la fin du match aller. Maintenant que son équipe est dos au mur, il a bien eu le temps d'analyser le match aller, noter les erreurs afin d'améliorer son système de jeu à Abidjan.

Et loin d'être alarmiste après le revers de Thiès, l'entraîneur de Teungueth Fc estime que son équipe s'était qualifiée l'année dernière à l'extérieur et qu'elle pourrait refaire le même coup. « Je ne suis pas alarmiste. Je suis très optimiste parce qu'on a les capacités pour le faire. Il faut qu'on évacue la déception et y aller en tant que combattant et relever le défi là-bas. Si certains pensent qu'on est déjà morts, on en reparlera au match retour », a-t-il dit.