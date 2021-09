Burkina Faso: Lutte contre la Covid-19 - Le pays reçoit 400 000 doses du vaccin SINOPHARM

Les 400 mille doses de vaccins anti-COVID-19 offertes par la République populaire de Chine au Burkina Faso sont arrivées, le samedi 18 septembre 2021, à l'aéroport international de Ouagadougou.

L'avion transportant les 400 mille doses de vaccin anti-COVID-19 offertes par la Chine au Burkina s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou, dans la soirée du samedi 18 septembre 2021. Au pied de la passerelle, étaient présents, l'ambassadeur de Chine au Burkina, Li Jian, la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération, de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur, Clarisse Merindol, des responsables du ministère de la Santé, les représentants de l'OMS et de l'UNICEF au Burkina. Aussitôt les cartons de vaccins déchargés, la réception a été faite entre l'ambassadeur chinois, Li Jian et la ministre déléguée, Clarisse Merindol.

Pour le diplomate chinois, ce jour est un autre symbole dans l'histoire des relations bilatérales entre la Chine et le Burkina. « Le don de vaccin que nous réceptionnons ensemble aujourd'hui, d'une valeur de plus d'un milliard Francs CFA, est le fruit de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Il est composé de 400 000 doses de vaccins SINOPHARM et de seringues assorties. Après avoir passé avec succès tous les tests de sécurité et de conformité, le vaccin chinois a été validé par l'Organisation mondiale de la santé pour une utilisation d'urgence contre le virus de la COVID-19 le 7 mai dernier », a-t-il déclaré. Dans ce contexte actuel toujours marqué par la pandémie, a fait remarquer Li Jian, le vaccin se révèle être une solution dans la prévention et le contrôle de la maladie.

Ce don traduit, selon l'ambassadeur, l'engagement et le soutien de la Chine à l'endroit du reste du monde depuis la survenue de la pandémie. « La COVID-19 n'a jamais cessé de faire rage dans le monde et en même temps, la Chine n'a jamais cessé sa lutte et son soutien. Tout en gardant le principe de la sincérité, des résultats réels, de l'affinité et de la bonne foi, la Chine a fait tout son possible pour aider les pays en développement à faire face à la pandémie », a indiqué M. Li Jian

« Solidarité exemplaire »

Depuis le début de la pandémie jusqu'à présent, a-t-il rappelé, la Chine et le Burkina Faso ont fait preuve d'une solidarité exemplaire, que ce soit à travers les soutiens moraux, matériels, infrastructurels, numéraires ou en expertise. « Nous nous sommes soutenus mutuellement pendant les moments les plus sombres et nous continuons de resserrer les rangs pour vaincre définitivement la maladie », a souligné le diplomate chinois. Li Jian a souligné que dans cette offensive contre la COVID-19, le président chinois avait indiqué depuis mai 2020, lors de la 73e Assemblée mondiale de la santé que lorsque le développement et le déploiement d'un vaccin anti-COVID-19 seront effectifs, ce vaccin sera « un bien public ».

Ainsi lors de la première réunion du forum international sur la coopération en matière de vaccins COVID-19, la Chine a décidé de fournir deux milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 au monde et 100 millions de dollars à la facilité COVAX pour l'année 2021. « De nos jours, c'est plus de 990 millions de doses de vaccins chinois qui ont déjà été fournies par le gouvernement chinois à plus de 100 pays dans le monde, dont le Burkina Faso, permettant à des centaines de millions de personnes de bénéficier du vaccin afin de se prémunir du virus.

Cela témoigne de l'engagement ferme et indéfectible du peuple chinois aux côtés des peuples du monde entier pour faire front commun contre le virus et remporter la victoire », a soutenu l'ambassadeur chinois.

Un vaccin aux normes

La ministre déléguée auprès du ministre en charge des affaires étrangères, Clarisse Merindol, a traduit la gratitude de l'Exécutif aux autorités chinoises.

Pour la ministre déléguée auprès du ministre en charge des affaires étrangères, Clarisse Merindol, l'arrivée des vaccins anti-COVID-19 offre une énième occasion de « célébrer l'amitié et la fraternité » entre les peuples chinois et burkinabè.

« Au nom du gouvernement burkinabè, je voudrais témoigner toute ma reconnaissance au gouvernement chinois pour ce soutien inestimable. Je remercie l'ambassadeur pour sa disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Le Burkina se réjouit de pouvoir compter sur un partenaire de premier plan », a-t-elle déclaré. La représentante-résidente de l'OMS au Burkina, Dr Alimata J. Nama-Diarra, a confié que le vaccin SINOPHARM satisfait aux critères rigoureux de sécurité et d'efficacité édictés par l'organisation mondiale de la santé.

« La Chine est un partenaire de la facilité Covax. Qui dit facilité Covax dit solidarité et nous nous réjouissons d'avoir ce premier don qui vient dans un cadre bilatéral. C'est un don conséquent. D'autres dons vont venir par le biais de la facilité Covax. Nous nous réjouissons aussi du fait que ce vaccin SINOPHARM vienne élargir la gamme de vaccins disponibles au niveau du Burkina Faso », a-t-elle expliqué. Dr Alimata J. Nama-Diarra a invité la population à dépasser les rumeurs pour se faire vacciner contre la COVID-19.