Afrique: Africa Digital Manager Award - Inetum remercie les lauréats 2021 et lance la 2è édition

Récompenser les entreprises, les managers de Côte d'Ivoire et des pays d'Afrique de l'Ouest qui conduisent des projets de digitalisation. C'est l'objectif que vise le concours intitulé "Africa digital manager awards" (Adma), initié par Inetum (ex-Gfi), structure implantée dans 26 pays à travers le monde dont 6 en Afrique. Notamment, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Tunisie, en Angola, au Sénégal et au Cameroun. Ci-dessous le communiqué de presse de remerciement et de lancement de la seconde édition.

Inetum remercie les lauréats 2021 et lance la seconde édition de l'Africa Digital Manager Award

La remise des prix du concours Africa Digital Manager Award (ADMA) organisée par Inetum (ex-Gfi) a eu lieu le mardi 14 septembre dernier. Elle a fédéré différents acteurs du digital africain et a récompensé les trois lauréats de l'édition 2021. Fort du succès de cette première édition, l'ESN lance la seconde édition, toujours en partenariat avec l'Ecole Centrale de Casablanca, pour récompenser les entreprises et les managers ayant conduit des projets de digitalisation en Afrique.

La remise des prix ADMA 2021 a eu lieu dans les nouveaux locaux d'Inetum au Maroc, à Casanearshore (Casablanca). Cette cérémonie clôt la première édition de ce concours qui a fédéré des candidatures à travers toute l'Afrique. Cet événement a également permis d'encourager les projets digitaux qui participent aujourd'hui au développement de l'économie sur l'ensemble du continent africain et d'inspirer les initiatives de demain.

Une plateforme de référence des meilleurs projets digitaux en Afrique

La rencontre fut également une plateforme d'échange sur les problématiques de digitalisation en Afrique, et les tendances révélées par les projets des candidats. Vincent Rouaix, Président Directeur Général d'Inetum déclare : « Nous croyons en l'Afrique, qui est un continent en pleine croissance, le digital représente une chance pour son économie. L'organisation de l'ADMA, ou encore l'ouverture de notre FabLab à Casablanca, sont des preuves de notre engagement et de notre volonté de rayonner sur le continent. Nous y sommes présents en proximité, pour accompagner la transition numérique des entreprises, de l'économie et plus globalement de la société pour tirer le meilleur du digital flow. »

Saloua Karkri-Belkeziz, Présidente d'Inetum en Afrique annonce : « Nous sommes heureux que l'ADMA rencontre un tel engouement. Grâce à ce projet, Inetum est au cœur d'une dynamique de développement des écosystèmes d'innovation sur le continent. C'est une expérience enrichissante grâce aux échanges que nous partageons avec les managers talentueux autour des projets ambitieux portés par les entreprises et les institutions africaines. Et nous tiendrons à faire perdurer cette initiative, afin qu'elle constitue une réelle plateforme d'identification des meilleurs projets digitaux en Afrique, et ce chaque année. »

Dès l'ouverture de la cérémonie, l'annonce d'une réédition en 2022 a été faite par Inetum. Le dépôt des candidatures en ligne pour cette nouvelle édition est dès à présent possible sur le site de l'ADMA www.africadigitalmanageraward.com.

Pour concourir, les participants doivent soumettre des projets réalisés en interne ou en partenariat avec des tiers (laboratoires, universités, filiales ou autres partenaires). Les candidats peuvent aussi présenter une méthode managériale utilisée pour conduire efficacement un ou des projets basés sur l'agilité, la conduite de changement ou toutes autres mesures de performance. Le caractère d'innovation ou d'excellence managériale détermineront le choix des meilleurs dossiers par le jury.

Bilan de l'édition 2021

La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence de nombreux acteurs du digital en Afrique et de Vincent Rouaix, Président directeur-général d'Inetum. Cette soirée a permis de célébrer le succès de cette première édition de l'ADMA qui a réuni 52 projets candidats avec 10 finalistes issus de 7 pays : Mali, Bénin, Sénégal, Cameroun, Congo, Maroc et Algérie. Les 3 lauréats ont pu recevoir leurs trophées :

Maghreb Accessoires pour la région Afrique du Nord, pour le projet de digitalisation adressant l'ensemble de l'organisation, en vue de l'optimisation des processus de gestion et la modernisation de l'expérience client.

Orange Cameroun a remporté le prix ADMA pour l'Afrique Centrale, à travers la plateforme My Way+, consistant en l'innovation et la modernisation de l'expérience client.

La Caisse de sécurité sociale du Sénégal (IPRES) a remporté le prix ADMA Afrique de l'Ouest, pour le projet de modernisation et d'harmonisation des systèmes d'information de cette administration publique.

Les lauréats bénéficieront d'un double accompagnement à forte valeur ajoutée. D'une part, un support en conseil assuré par les consultants experts d'Inetum destiné à l'entreprise gagnante. D'autre part, une formation certifiante Six Sigma Green Belt assurée par le partenaire du concours ADMA, l'École Centrale de Casablanca, en direction des managers qui ont porté les projets gagnants.

Pour participer à l'édition 2022, retrouvez toutes les informations et inscrivez-vous sur : www.africadigitalmanageraward.com

A propos d'Inetum, Positive digital flow :

Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s'engage auprès de tous les acteurs pour innover, s'adapter continuellement et garder une longueur d'avance. Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1,966 milliard d'euros.