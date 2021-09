Sénégal: Exposition au musée de l'Ifan - Les Berbères, premiers habitants des Îles Canaries

Le musée Théodore Monod d'art africain de l'Ifan, en partenariat avec le musée des Iles Canaries, abrite une exposition consacrée à des objets archéologiques de cet archipel espagnol et de pays de l'espace ouest-africain. Le vernissage a eu lieu mercredi dernier, dans l'après-midi, en présence d'Ahmadou Aly Mbaye, Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, de l'Ambassadrice d'Espagne au Sénégal, Olga Cabarga Gómez, et de personnalités du monde de la culture.

Lorsqu'ils débarquèrent aux Iles Canaries au cours du 14ème siècle, les colons européens avaient trouvé sur place des Berbères venus d'Afrique du Nord qui vivaient dans cet archipel espagnol au large du Maroc depuis les 2ème et 3ème siècles. Des vestiges et autres objets archéologiques témoignent de cette présence et sont visibles à l'exposition organisée par le musée Ifan et celui des Canaries. Durant 1300 ans, ces populations vivaient paisiblement avant que leur quotidien ne soit perturbé par les envahisseurs occidentaux. Ils avaient, par exemple, leurs propres rites funéraires durant lesquels ils préparaient leurs morts avec des peaux d'animaux et des enveloppes de roseaux. Les premiers habitants des Iles Canaries vivaient principalement des produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la cueillette. « Ils utilisaient également les ressources naturelles telles que la pierre et le bois », lit-on sur un panneau de l'exposition. En plus de cela, ils possédaient des connaissances techniques spécialisées au vu de la diversité des produits manufacturés trouvés lors des fouilles archéologiques : poteries, vêtements, sacs, outils de travail, fils à coudre, etc. Leurs maisons étaient constituées de grottes puis remplacées, à partir du 11ème siècle, par des bâtiments en pierre, trois siècles avant qu'ils ne soient envahis par les colons européens lors du 14ème siècle. En parcourant l'exposition, on apprend que dans leurs habitations, les populations berbères organisaient diverses activités telles que la cuisine, le stockage des aliments et biens domestiques, la poterie, le rassemblement du bétail, ainsi que des pratiques politiques, religieuses et l'apprentissage. L'exposition est agrémentée de photos réalisées par l'artiste canarienne Teresa Correa.

TRÉSORS DU PATRIMOINE AFRICAIN

Une autre partie de cette exposition, intitulée « Dialogue entre deux cultures », est dédiée à des objets archéologiques provenant de pays de l'espace ouest-africain. On y découvre des trésors du patrimoine africain restitués par le musée parisien du Quai Branly et d'autres outils et ustensiles de la vie quotidienne tels que des vans de la Guinée, une corbeille utilisée jadis par les Diolas de la Casamance (Sénégal), une ruche d'abeilles mandingue, des tenailles de forgeron de Boutilimit, en Mauritanie, une statuette d'ancêtres baoulé de la Côte d'Ivoire, une vase en terre cuite de Djenné, au Mali, servant à préparer du couscous et diverses autres poteries. Tous cela a été judicieusement agencé par l'artiste et scénographe sénégalais Fodé Camara. « Nous avons essayé, par rapport à tous ces objets, de créer une sorte de continuité scénographique tout en y mettant de la couleur », nous a-t-il expliqué. Il a révélé qu'en retour, une exposition similaire sera organisée aux Iles Canaries dans les prochains mois.

Cette coopération culturelle entre le Sénégal et l'archipel espagnol a été mise en exergue par l'Ambassadrice d'Espagne à Dakar, Olga Cabarga Gómez, et le Recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ahmadou Aly Mbaye, qui ont souhaité son renforcement, notamment dans la formation aux pratiques muséales. Les directeurs des musées Ifan et des Canaries, Malick Ndiaye et Daniel Pérez Estévez, ont insisté sur la protection et la sauvegarde du patrimoine des deux pays qui partagent des ponts communs dans leur histoire. Il faut d'ailleurs rappeler que les deux institutions soutiennent la professionnalisation des pratiques de médiation muséale par la formation des acteurs et par des échanges culturels. En mars-avril 2021, elles avaient organisé une formation conjointe pour améliorer l'employabilité des jeunes afin de créer un laboratoire d'entrepreneuriat en gestion et tourisme culturels. L'exposition est visible au musée de l'Ifan jusqu'au 16 octobre.