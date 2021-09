Afrique: Récurrence des conflits liés au foncier au Sénégal - Les partenaires au développement recommandent de revoir la question foncière

Les partenaires au développement du Sénégal recommandent au président Macky Sall et son gouvernement de « revoir la question foncière » qui « entrainent souvent des conflits au niveau local ». Irène Mingasson qui s'est exprimée, vendredi dernier, au nom du Groupe élargi de concertation et de coordination des partenaires au développement du Sénégal (G50), lors de la validation technique de la Revue annuelle conjointe (Rac) 2021, appelle l'Etat du Sénégal à finaliser la stratégie de développement du secteur privé (... ) pour soutenir l'ensemble de l'écosystème économique et son attractivité aux Investissements directs étrangers (Ide).

Les conflits notés souvent dans les collectivités territoriales au Sénégal ne laissent pas indifférent ses partenaires au développement. Irène Mingasson s'est prononcée sur cette question à l'occasion de l'atelier de validation technique de la Revue annuelle conjointe (Rac) 2021 organisé par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération.

En effet, l'ambassadrice de l'Union européenne à Dakar qui s'est exprimée au nom du Groupe élargi de concertation et de coordination des partenaires au développement du Sénégal (G50) a soutenu qu'une gestion efficace et transparente du foncier est un élément-clé de toute activité économique, agricole, industrielle ou de services.

Par conséquent, dit-elle, « nous recommandons de revoir la question foncière du point de vue de l'attractivité des territoires telle que prévue dans le Plan national d'aménagement et de développement des territoires (Pnadt), mais aussi de l'autonomisation des femmes et des jeunes, la question foncière entrainant souvent des conflits au niveau local ».

Par ailleurs, souligne la diplomate européenne, le changement climatique est une menace, mais aussi une opportunité à saisir pour s'assurer d'une relance verte et durable. En ce sens, elle confie : « Nous tenons à féliciter le gouvernement pour l'approbation de sa Contribution Déterminée Nationale en décembre 2020, qui promeut une vision claire pour l'avenir et un leadership qui dépasse le champ national. »

Pour une réussite du Plan Sénégal émergent (Pse), du Pse vert et en ligne avec le Plan d'action prioritaires ajusté et accéléré (Pap2A), Mme Mingasson soutient que la mobilisation du secteur privé pour soutenir la relance verte est primordiale. Dans cette perspective, elle signale que pour attirer les investissements privés et soutenir la création d'emploi, il faut assurer un environnement des affaires favorable répondant aux défis tels que, par exemple, les coûts de production, ou en accélérant la transformation digitale de l'économie.

Ce qui l'amène à appeler l'Etat du Sénégal à finaliser la stratégie de développement du secteur privé et à un dialogue public-privé efficace, ouvert, confiant, pour soutenir l'ensemble de l'écosystème économique et son attractivité aux Investissements directs étrangers (Ide). Nourrir la confiance des opérateurs, favorisera les investissements, insistent, par l'entremise de Irène Mingasson, les partenaires au développement du Sénégal qui n'ont pas manqué de réitérer leur disponibilité à continuer d'accompagner le pays vers l'émergence.