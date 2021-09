Sénégal: Hébergement et restauration - Augmentation de plus de 412,1% du chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2021

Une forte augmentation du chiffre d'affaires des services d'hébergement et de restauration. L'information est de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

«Le chiffre d'affaires des services d'hébergement et de restauration s'est fortement relevé (+412,1%) au deuxième trimestre 2021, comparé à la même période de l'année précédente. Cet accroissement est dû à la reprise des activités de restauration (+560,3%) et d'hébergement (+263,4%) qui avaient été fortement touchées par les mesures restrictives liées à la pandémie du Covid-19 au deuxième trimestre 2020. Sur le premier semestre 2021, le chiffre d'affaires des services d'hébergement et de restauration a crû de 98,9%, comparativement à celui de la période correspondante de 2020 », révèle l'Ansd. Sur la même période, l'Ansd note un accroissement du chiffre d'affaires des services de transport et d'entreposage.

En variation annuelle, le chiffre d'affaires des services de transport et d'entreposage a connu une amélioration de 81,8% au deuxième trimestre 2021. Cette performance est en relation avec l'augmentation du chiffre d'affaires des services du transport aérien (+414,4%), de l'entreposage et activités des auxiliaires de transport (+112,8%), ainsi que celle du chiffre d'affaires des services de transport par eau (+90,6%). Cependant, le chiffre d'affaires des activités postales et de courrier (-8,5%) a diminué sur la période sous revue. Par rapport aux six premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires des services de transport et d'entreposage a connu une hausse de 42,0%.