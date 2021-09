Cote d'Ivoire: Infrastructures routières - Le Premier ministre Patrick Achi lance les travaux de renforcement de la Côtière

Le Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, a procédé le 18 septembre à San Pedro, au lancement des travaux de renforcement de la Côtière, pour faciliter les échanges économiques et commerciaux entre les deux poumons de l'économie ivoirienne.

« Les graves crises politico-militaires qu'ont connues la Côte d'Ivoire, n'ont pas permis de donner à cet axe majeur, l'entretien qu'il aurait fallu au moment où il aurait fallu. Au point que nous en sommes arrivés à un tel niveau de dégradation... Ce tronçon réclamait en terme de renforcement la somme de plus de 300 milliards de FCFA. Et ce sont ces ressources mobilisées par le Président de la République Alassane Ouattara qui permettent de vous dire que dans 15 mois, les travaux de cette nouvelle voie seront achevés », a déclaré Patrick Achi.

Pour le Chef du gouvernement, le renforcement de la Côtière présente non seulement de gros enjeux et opportunités économiques, touristiques et sportifs pour la Côte d'Ivoire, mais il sert également d'outil d'intégration sous-régionale, en ce sens que c'est un maillon du réseau routier communautaire à travers la Transcôtière qui part de Dakar au Sénégal à la frontière du Nigeria.

Patrick Achi a également relevé les nombreux impacts socio-économiques de ce projet qui, à terme, contribuera à l'amélioration et la densification du réseau routier revêtu, la réduction du coût et du temps de déplacement des personnes et des biens, la réduction du nombre d'accidents à travers une meilleure sécurité routière, la création d'emplois au profit des jeunes de la région, etc.

Le Ministre de l'Equipement et de l'Entretien Routier, Amédée Koffi Kouakou a indiqué que les travaux de renforcement de la route Côtière longue de 353,5 Km sont répartis en trois lots et attribués à trois entreprises. Le tronçon Songon- Dabou-Grand-Lahou (93 Km) ; l'axe Grand Lahou-Fresco (80 Km) et le tronçon Fresco - Sassandra - San Pedro - Grand-Béréby (180,5 Km). En outre, les localités traversées bénéficieront d'un linéaire de voirie de 72 Km, dont 25 Km dans la ville de San Pedro.

Le maire de San Pedro, Félix Anoblé, au nom de ses pairs des villes traversées et le Ministre, Gouverneur du District du Bas-Sassandra, Philippe Légré, porte-parole des populations, ont relevé l'importance stratégique de la Côtière. Selon eux, sa réhabilitation va sortir cette zone du littoral de son enclavement. Ils ont exprimé leur gratitude et celle des populations au Président Alassane Ouattara pour son sens élevé du développement.

Le coût du projet d'un montant de 308 milliards de FCFA, est financé par l'État de Côte d'Ivoire.