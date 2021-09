Sénégal: Services immobiliers - Hausse de 61,8% du chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2021

Au deuxième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des services immobiliers est ressorti en hausse de 61,8%, par rapport à celui de la période correspondante de l'année précédente.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette progression est imputable au relèvement du chiffre d'affaires de la location immobilière et activités sur biens propres (+62,0%) et celle des activités des agences immobilières (+48,8%). Sur le premier semestre 2021, le chiffre d'affaires des services immobiliers s'est également accru de 30,7%, en comparaison avec celui de la même période de 2020.

Concernant le chiffre d'affaires des services de soutien et de bureau, l'Ansd souligne qu'il s'est redressé de 21,8% au deuxième trimestre2021, comparativement au trimestre correspondant de l'année précédente. Ce résultat découle de la hausse du chiffre d'affaires des activités des agences de réservation et voyagistes, de location, de soutien aux bâtiments et aménagement paysager, ainsi que celle des activités d'enquêtes et sécurité. Toutefois, il est noté une réduction du chiffre d'affaires des activités liées aux ressources humaines (-14,2%) sur la période sous revue. Au cours des deux premiers trimestres de 2021, le chiffre d'affaires des services de soutien et de bureau s'est accru de 13,6%, comparativement à celui de la période correspondante de l'année précédente.

Dans la même dynamique, l'Ansd note qu'au deuxième trimestre 2021, le chiffre d'affaires des services spécialisés, scientifiques et techniques a augmenté de 13,2% en variation annuelle. Cette évolution fait suite à l'accroissement du chiffre d'affaires des activités juridiques et comptables (+40,4%) ainsi que celui de la publicité et

études de marché (+7,4%). Cependant, le chiffre d'affaires des activités d'architecture, d'ingénierie et techniques s'est replié de 13,1% sur la période sous revue.