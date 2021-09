Maroc: L'exposition "L'Art à travers trois générations " , du 2 au 18 octobre à Rabat

La galerie Bab El Kébir aux Oudayas de Rabat accueille, du 02 au 18 octobre prochain, l'exposition "l'Art à travers trois générations", une collaboration entre les artistes Abdelhadi Benbella, Imane Feriani et leur invité d'honneur Jean-baptiste Valadié.

L'exposition, organisée sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, donne à voir un ensemble d'œuvres représentant le monde des artistes, un monde peuplé de rêves et d'audace, selon un communiqué des organisateurs.

A travers ses œuvres, Imane Feriani propose un voyage mystérieux dans l'univers de la femme, symbole de vie et d'amour, que l'artiste autodidacte installe confortablement dans des conceptions propres à elle, le tout traduit dans des compositions colorées et superposées.

Chacune de ses toiles contient un souvenir d'une rencontre avec l'une de ces femmes, le tout empreint de force, de détermination et d'élégance. "Je peins ce que la femme est, ce qu'elle souhaite être et ce quelle peut être", assure l'artiste, également doctorante en gestion.

La deuxième génération est représentée par l'artiste Benbella, dont la collection est assez mimétique. Selon lui, les limites entre lui et ses toiles sont floues. C'est, selon lui, le meilleur moyen d'échapper aux contraintes de l'art conventionnel pour ne plus obéir qu'à celles de son univers mythique et onirique, chargé de personnages à mi-chemin entre formes humaines et êtres biomorphes, précise-t-on.

Artiste peintre, sculpteur, graveur, dessinateur, lithographe et illustrateur, Jean-Baptiste Valadié a fait ses premiers pas artistiques parisiens au cours Charpentier, à Montparnasse. Puis, durant quatre années, il est élève aux Arts appliqués (diplômé en 1955). Grand voyageur, il signe en 1956 sa première exposition à Dakar (Sénégal).

S'ensuivent de nombreuses expositions en France (Paris, Cannes, Lyon... ) et dans le monde entier: Afrique du Sud, Angleterre, Australie, Etats-Unis, Japon, Suède, Suisse, Belgique... Les tableaux de Valadié sont pleins de passions, d'émotions et de sensations. On ne choisit jamais les toiles de Valadié, ce sont elles qui vous choisissent, conclut le communiqué.