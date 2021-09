Madagascar: Les Surfs - La médaille de l'ordre des arts, des Lettres et de la Culture décernée à Dave

S'il y a un groupe de musique malgache dont la notoriété internationale est incontestable, c'est bien Les Surfs.

Avec plusieurs titres à succès dont une grande majorité sont des adaptations durant les années Yéyé, le groupe a ouvert la voie à l'exportation des artistes locaux au-delà de nos frontières. Ainsi, pour récompenser le groupe, Dave alias David Yves Marcel Andriamamonjy, un des membres du groupe mythique de six sœurs et frères a reçu, le vendredi 17 septembre 2021, la médaille de l'ordre des Arts, des Lettres et de la Culture à l'ambassade de Madagascar en France. La cérémonie a été diffusée en direct sur la page Facebook de l'ambassade.

Toutefois, Dave est le seul à avoir reçu cette médaille, sachant que trois autres membres de la formation originelle des Surfs vivant au Canada sont encore là, à savoir Rocky, Coco et Pat. D'ailleurs, Rocky n'a pas hésité à mettre les points sur les "i" en disant que « l'ambassade de Madagascar devrait vérifier les critères et l'histoire du groupe avant de poser un tel geste, ignorant tous les autres membres de la famille qui ont composé Les Surfs. Surtout par respect pour ceux qui ne sont plus là et qui ont rejoint nos ancêtres : Monique et Nicole ».

Pour la petite histoire, Les Surfs s'appelaient à ses débuts au pays Les Béryls. C'est en 1963, sur la suggestion du directeur artistique du groupe Roger Marouani qu'ils adoptent le nom Les Surfs. Le gouvernement français les a ensuite choisis pour représenter Madagascar à l'inauguration de la deuxième chaîne de télévision Paris (Porte de Versailles) le 8 septembre 1963. Cet événement a permis au groupe de conquérir le cœur du public français de l'époque, faisant de lui la référence musicale et le synonyme de Madagascar aux yeux des occidentaux. Plus de cinquante ans plus tard, «Scandale dans la famille», « Reviens vite et oublie », « T'en vas pas comme ça » et tant d'autres chansons interprétées par Les Surfs restent dans les mémoires et sont même connues de la jeune génération. Pour ceux qui souhaitent en savoir davantage sur le groupe, il existe plusieurs ouvrages qui leur sont consacrés, notamment « L'aventure des Surfs. Souvenirs du groupe vocal malgache » de Rocky Harry Rabaraona paru chez l'Harmattan en 2014.