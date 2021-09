Madagascar: PricewaterhouseCoopers - Les collaborateurs au niveau de l'Afrique francophone subsaharienne en conclave

Le PricewaterhouseCoopers est un réseau international de cabinets d'audit et de conseil des entreprises au niveau de l'Afrique francophone subsaharienne portant l'emblème de PwC AFSS.

Il regroupe notamment une trentaine d'associés et environ 700 collaborateurs représentant une dizaine de pays africains au sein de cette région. Le PwC Madagascar fait partie de ce réseau avec à son actif environ 80 collaborateurs permanents, sous la direction de deux associés, à savoir, Andriamisa Ravelomanana, Country Senior Partner et Rondro Rabenirina, Assurance & Advisory Partner. Il faut savoir que tous les collaborateurs de PwC AFSS se réunissent tous les ans au niveau d'un pays choisi, autour d'une conférence basée sur un thème particulier. Mais depuis deux ans, cette conférence annuelle est organisée à distance, en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Leur conclave qui a eu lieu la semaine dernière, s'est ainsi tenu en mode virtuel.

Vision commune. Pour le cas de Madagascar, les collaborateurs locaux ont pu participer activement à cette conférence annuelle à partir de trois sites, à savoir, la salle de conférence du Centell à Antanimena, la salle de conférence du siège de PwC Madagascar à Ankadivato ainsi que celle de l'hôtel Carlton à Anosy. Une journée firme a d'ailleurs été organisée au niveau de ce troisième site pour clôturer ce conclave entre les collaborateurs membres du réseau PricewaterhouseCoopers en Afrique francophone subsaharienne. Cet événement de grande envergure était une occasion de se rencontrer, de s'informer, de se former et de faire des échanges d'expérience entre eux, d'autant plus que les réunions étaient plus interactives grâce à l'utilisation de la visioconférence sur plusieurs écrans. Cette année, le thème retenu a été axé sur « reimagine the possible to create value ». Il faut savoir que cette conférence annuelle est également un moment sacré permettant de mettre en commun les valeurs du groupe et de partager une vision commune.

Nouveau programme. Toujours dans le cadre de cette conférence annuelle qui s'est tenue à distance, les bilans de l'année d'exercice fiscal 2021 qui a été clôturée le 30 juin dernier, ont été présentés. D'autres thèmes par ligne de service ont été en même temps abordés. On peut citer, entre autres, l'assurance qualité, la gestion du stress, la gestion du temps et le marketing & communication. En outre, la firme PwC a mis un nouveau programme de transformation digitale et de mindset basé entre autres, sur une ingéniosité humaine ainsi qu'une expérience et une innovation technologique, pour relancer ses activités face à cette pandémie de Covid-19, ralentissant les échanges économiques dans le monde. L'objectif vise à avoir des résultats durables tout en faisant confiance à toutes les parties prenantes.

Jerusalem Challenge. Par ailleurs, un sujet pertinent a été discuté lors de ce conclave. « PwC est-elle une entreprise qui sait offrir de bonnes conditions de travail, « a great place to work » ? ». En effet, d'aucuns reconnaissent que le capital humain s'avère un élément clé important pour faire face à la rude concurrence et la compétitivité du marché. La firme s'engage ainsi à attirer les meilleurs tout en les formant pour devenir les futurs associés de PwC. Hormis cela, Madagascar a remporté cette année le Jerusalem challenge organisé par PwC AFSS. La cohésion de l'équipe ou la capacité d'un pays à mobiliser ses collaborateurs autour d'un objectif commun fait partie des critères de son évaluation.