Madagascar: Concert - Mage 4 illumine Antsahamanitra

Promesse d'un grand moment exceptionnel pour tous les inconditionnels du groupe, ce sont des retrouvailles chaleureuses que Mage 4 a réservées à ses inconditionnels.

Des retrouvailles qui furent des plus électrisantes et chaleureuses, c'est une promesse que le groupe Mage 4 a faite à ses inconditionnels dès lors que la pandémie a frappé le pays. La promesse fut ainsi tenue, hier après-midi à Antsahamanitra, où le temps d'un concert la bande à Ken a amplement su enchanter à sa manière un public de toutes les générations et de tous horizons. Une fois encore, ce fut un véritable moment de grâce pour Mage 4 qui, pour son retour sur cette mythique scène de la capitale a pleinement assuré le show. Sous la direction artistique d'Ivenco, qui est d'ores et déjà réputé pour ne pas faire dans la demi-mesure, le groupe a mis les bouchées doubles pour enivrer le public.

Noir de monde, Antsahamanitra a vibré aux rythmes des chansons du groupe le temps d'un concert haut en couleurs de la part de Mage 4. Exceptionnel et surprenant également à travers les divers effets pyrotechniques qui ont sublimé la scène, ce rendez-vous a su combler l'appétit et l'impatience des fans du groupe, après tout ce temps passé à se languir du retour de ces concerts en plein air. Mage 4 formé par Lita, Elysé, Gégé, Beback, Teddy, Tins, Titan Ken semble s'être refait une jeunesse sur la scène d'Antsahamanitra hier avec déjà trois décennies de carrière au compteur.

« Entre douceur et rock'n'roll »

À l'unisson, le public venu en masse remplir Antsahamanitra s'est plu à chanter à tue-tête les incontournables tubes du groupe Mage 4. De ses compositions les plus entraînantes à ses douces ballades romantiques, les férus de rock de toutes les générations qui ont répondu présent se sont délectés de la moindre des notes. Entre les chansons comme « Te hiaradia » à « Aza hitserana » en passant par « Ampy izay », mais encore « Tsisy tomany» et « Rediredy », mais également sa reprise de la chanson « Tsy misy toa anao » de Ny Ainga que Mage 4 a fait sienne, le répertoire du concert laissa la part belle à la nostalgie dans sa majorité.

Fidèles à eux-mêmes, les fans du groupe ont envahi Antsahamanitra avec ce dresscode typique aux concerts de rock. Entre férus de rock des années 80 et look punk des années 2000, grands et petits ont tenu à afficher avec fierté leur appartenance à ce t te commun au té des adeptes du rock lors de ces retrouvailles. Un franc succès qui confirme ainsi officiellement la reprise des événements en plein air, ce concert de Mage 4 organisé par Ivenco n'est que les prémices des projets à venir. Antsahamanitra qui fut surtout encore plus animé, lorsque le soleil se couche en fin d'après-midi, laissant la part belle aux écrans et aux effets lumineux qui ont émerveillé le public.