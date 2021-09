Congo-Kinshasa: Sensibilisation des membres sur l'importance de l'audit interne - L'IIA CONGO clôture la 4ème Conférence Nationale à Kinshasa

Il s'est tenu du jeudi 16 au samedi 18 septembre 2021 à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe, la 4ème Conférence Nationale de l'Institut des Auditeurs Internes du Congo.

Plusieurs opérateurs économiques et membres du secteur économique de la République Démocratique du Congo ont bénéficié des exposés en rapport avec l'importance de l'audit interne dans la recherche des performances au sein d'une organisation ou une entreprise. Autour du thème "La fonction d'Audit Interne : levier de la performance économique et financière des Institutions Publiques et des Organisations du secteur privé en République Démocratique du Congo", les participants aux travaux de cette 4ème édition de la Conférence Nationale de l'Institut des Auditeurs Internes du Congo ont été armés, formés, outillés par une dizaine d'intervenants qui ont exposé sur des sous-thèmes se rapportant à l'importance de l'audit interne notamment," Performance dans les organisations : la fonction d'audit interne et la problématique de la fraude, la corruption ; Maitrise des risques et audit interne comme outils de bonne gouvernance et de transparence pour les services publics ; la place de l'audit des systèmes d'information dans une banque", pour ne citer que ceux-là. Au troisième jour, qui a marqué la fin des travaux, le Président de l'Institut des Auditeurs Internes du Congo, Claude Nzau-a-Nzau, a remis aux participants de brevets sous une note de satisfaction.

Il sied de noter que l'Institut des Auditeurs Internes du Congo, IIA CONGO, est une Association Sans But Lucratif qui compte plus de 300 membres répartis dans plusieurs secteurs économiques de la République Démocratique du Congo. Il a pour vocation essentielle, la promotion et le développement de la fonction d'Audit Interne au sein des entreprises, établissements publics et privés sur toute l'étendue du territoire national.