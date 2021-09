Congo-Kinshasa: L'Honorable Laurent Batumona pousse les pions en Province - MSC - Radjabu Amisi Bin Musazi enregistre 100 mille adhérents au Maniema

Depuis tout juste six mois, Radjabu Amisi Bin Musazi, exerce son pouvoir à la tête de l'Interfédéral du Mouvement de Solidarité pour le Changement (MSC), dans la province du Maniema et il en est le premier président.

On vient de le voir dans les quartiers, les rues et coins et recoins de son Maniema natal intervenir sur le plan de la mobilisation et de l'Implantation du Parti le Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC, parti cher à l'Honorable Laurent Batumona. Radjabu a fait entendre la voix de son Président sur le soutien aux actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et il a mobilisé plus de 100 mille adhérents au MSC. Sur base du projet de société du MSC, il a renouvelé avec force la confiance de la population du Maniema et l'a convaincue à adhérer au Parti.

Ses six mois à la tête de l'Interfédéral du MSC au Maniema suffisent-ils pour porter un jugement sur l'homme et sa politique de mobilisation ? Oui, rassure-t-il à la presse. Lorsqu'il sera entré dans sa première année de travail d'implantation du MSC, il pourra aller plus loin. Implanté dans la province du Maniema il y a de cela six mois, le Parti politique Mouvement de Solidarité pour le Changement, MSC en Sigle, compte à présent 100 mille militants qui ont adhéré au MSC de Laurent Batumona. Son bilan à mi-parcours est largement positif selon le Président interfédéral de ce parti cher à l'Honorable Batumona.

Dans sa déclaration, vendredi 17 septembre dernier, Radjabu Amisi Bin Musazi interfédéral précise que cette adhésion massive est faite parce que la population du Maniema a compris le projet de société du MSC. "Le bilan de la santé de notre parti le MSC est positif après 6 mois d'un travail assidu d'implantation. Laurent Batumona, notre Autorité Morale, qui est aussi le porte-voix du Chef de l'Etat nous a confié une mission noble de mobiliser, installer et d'implanter le MSC sur toute l'étendue de la province du Maniema notamment, dans les sept territoires y compris la ville de Kindu.

A ce jour, je peux rassurer sans être contredit parce que nous avons enregistré plus de cent mille adhérents bien identifié au Parti. Il ajoute, les gens adhérent massivement parce qu'ils comprennent avec facilité le projet de société du Mouvement de Solidarité pour le Changement. Ce parti s'appuie sur la solidarité, le travail et le Changement qui est comme devise de notre Parti.

Le Président Interfédéral du MSC Maniema a fait comprendre à ses pairs les objectifs que poursuit le MSC. Parmi- eux, la conquête du pouvoir par la voie démocratique et aussi l'instauration d'un Etat de droit. Sur son chemin de campagne, il n'a pas manqué d'évoquer le bien-fondé de la promotion du bien-être social et le développement intégral et, surtout, la promotion de la solidarité dans tous les secteurs de la vie nationale ainsi que celle du sens du travail bien fait qui concourent à la transformation de la société. Il a aussi prêché, à ce sujet, sur la distribution équitable que prône le MSC de la richesse naturelle et la lutte contre les antivaleurs.

S'agissant du projet de société du MSC qu'il a expliqué de porte-à-porte, le Président de l'Interfédéral du Maniema a soutenu trois piliers sur lesquels se reposent les actions du MSC. Il a souligné la nécessité du libre épanouissement du Congolais par la solidarité et le travail ; l'instauration d'un Etat de droit et la promotion de la bonne gouvernance.

La vision sociale que prône le MSC est celle du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. L'Autorité morale du MSC soutient cette vision pour permettre à ce que la vision le Peuple d'abord puisse se réaliser dans la vie quotidienne du Congolais. Le Président Interfédéral du Maniema a souligné que la plupart des membres qui ont adhéré au MSC sont des Musulmans.