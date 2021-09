Sénégal: Alioune Badara Ky, APR Koungheul - « La représentativité doit être privilégiée lors des investitures »

Le responsable de l'Alliance pour la République (Apr) dans le département de Koungheul, Alioune Badara Ly, recommande à la Conférence des leaders de la coalition de la majorité de mettre en avant la représentativité dans les choix des hommes qui doivent diriger les listes pour les élections territoriales du 22 janvier 2022.

« Il faut mettre les gens qui sont représentatifs, à l'écoute des populations, comme le Président de la République l'a toujours été », a déclaré Alioune Badara Ly, responsable de l'Apr à Koungheul. Dans l'entretien qu'il nous a accordé, M. Ly, par ailleurs Directeur général du Cadre de vie et des Espaces verts urbains, a estimé que les populations n'accepteront pas que des gens qui ne pensent qu'à leur ascension sociale, oubliant que les citoyens doivent être le socle de tout développement, dirigent les listes de la majorité. « On ne peut pas, sur 365 jours, n'être présent qu'un seul jour et aspirer diriger une Mairie. C'est une absurdité. La proximité avec les populations est essentielle », a-t-il affirmé.

Alioune Badara Ly se désole de l'attitude de certains responsables, notamment à Koungheul, qui annoncent leur candidature. « C'est déplorable. Les locales arrivent à grand pas. C'est inadmissible que des politiciens qui sont en perte de vitesse essaient de manipuler l'opinion en annonçant leur candidature », a-t-il déploré. C'est pourquoi, il a demandé aux leaders de Bby d'être vigilants dans le choix des hommes.

S'agissant de son éventuelle candidature, M. Ly dit être à l'écoute de la Conférence des leaders. « Nous sommes dans un parti qui est dans Benno Bokk Yaakaar, qui s'inscrit dans une discipline et qui veut que nous soyons à l'écoute du Chef de l'État », a-t-il dit. Toutefois, le responsable politique a indiqué que son ambition a été d'être le Maire de Koungheul. « Je me suis battu depuis des années pour cela. La logique de parti ne me permet pas d'affirmer que je suis candidat, mais je profite de l'occasion pour témoigner ma satisfaction totale aux populations de Koungheul qui veulent ma candidature », a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « Nous occupons une place prépondérante au niveau des associations de jeunes. Nous avons monté 115 groupements qui regroupent plus de 3000 femmes. Nous avons toujours accompagné la population de Koungheul qui nous le rend ».

Alioune Badara Ly dit avoir pour ambition de sortir Koungheul de la pauvreté. « Je veux faire de notre localité une ville résiliente et émergente. Nous sommes dans une zone à vocation agricole. L'élevage y est aussi présent. Il faut retourner à la terre en maîtrisant l'eau pendant presque toute l'année. Il faut miser sur ces deux leviers pour hisser la ville vers des lendemains meilleurs. L'élevage et l'agriculture peuvent permettre de créer des milliers d'emplois pour les jeunes », a-t-il affirmé. M. Ly de prôner ainsi la création de coopératives de jeunes pour le développement des cultures de contre-saison.