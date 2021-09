Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Brazzaville accueille la deuxième édition du forum jeunesse, paix et développement

Le coordonnateur national du Regroupement des jeunes élitistes congolais (RJEC), Audin Ndongo, a annoncé le 18 septembre au cours d'un point de presse que la deuxième édition du forum jeunesse, paix et développement se tiendra le 16 octobre au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza sur le thème:« L'implication de la jeunesse dans la poursuite de la marche vers le développement du Congo ».

Placé sous le patronage du directeur de cabinet du président de la République, Florent Ntsiba, le forum jeunesse, paix et développement constitue, à en croire ses initiateurs, un incubateur d'idées pour dégager les pistes à suivre dans l'attente des objectifs fixés. Il s'appuiera, en effet, sur trois axes de travail, notamment les principaux freins à l'entrepreneuriat juvénile (formation et financement) ; l'apport de l'Etat en matière de développement entrepreneurial ; les secteurs propices à l'entrepreneuriat juvénile.

« Cette édition aura une portée nationale et internationale avec la participation des jeunes venant de tous les départements du Congo et de la diaspora via visio-conférence. Elle entend mettre les jeunes congolais au cœur des enjeux du développement de notre pays comme dit d'ailleurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, qu'il ne peut pas avoir un avenir prospère pour le Congo sans une bonne politique ambitieuse d'encadrement de la jeunesse », a indiqué Audin Ndongo.

Selon lui, face à la crise économique et sanitaire que traverse le Congo, il est plus que nécessaire pour les jeunes, principales victimes, de développer leur résilience et d'accompagner les pouvoirs publics à sortir du marasme économique. Ainsi, plusieurs sous-thèmes seront développés au cours de ces assises par des panelistes issus, entre autres, du monde universitaire, des administrations et du gouvernement. Le but étant de voir les jeunes s'impliquer dans le processus du développement du Congo ; contribuer au changement de leurs mentalités vers la culture entrepreneuriale, renforcer l'unité, le dialogue et le partage entre eux.

« Il apparaiî que l'initiative entrepreneuriale juvénile et la prise de conscience citoyenne des jeunes sont les voies indiquées pour atteindre le niveau souhaité dans le processus du développement du Congo », a poursuivi le coordonnateur national du RJEC.

Dans le but de susciter la participation de nombreux jeunes à cette deuxième édition, Audin Ndongo a annoncé la descente, dès cette semaine, dans les départements de Pointe-Noire, du Niari et des Plateaux, précisément à Lékana.