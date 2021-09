Congo-Brazzaville: Musique - "The Spirit Love", nouvel album de Marius Billgobenson

L'artiste de jazz originaire du Congo, fervent défenseur des peuples autochtones du Bassin du Congo à travers la musique, s'apprête à dévoiler son nouvel album, "The Spirit of Love".

La présentation officielle de l'oeuvre au public est prévue le 25 septembre à 22h, lors d'un show spécial à Stockholm, en Suède, où réside l'artiste. L'événement sera retransmis en direct sur Ziana TV.

À en croire les divers avis des chroniqueurs musicaux, "The Spirit Love", autrement dit "l'intégralité de la gratitude dans mon cœur", incarne le travail et la mission de la vie sur terre de Marius Billgobenson en tant que citoyen musical du monde concerné, compatissant, avec, de surcroît, un engagement à combler les fossés culturels.

Dans son nouvel album deonze morceaux, il use de ses multiples talents pour un savant mélange de jazz urbain sincère, provocateur et de musique du monde. De par son côté anthropologue, avec une profonde passion pour l'ethnomusicologie, il crée une fusion autobiographique profondément viscérale et stimulante de pop, soul, blues et jazz, imprégnée des rythmes fougueux et des sons vocaux indigènes du Congo. Paul Brown, qui a écrit et produit deux morceaux, et Chris "Big Dog" Davis, qui en a dirigé six autres, l'aident à s'immerger dans le monde du Smooth Jazz.

Par ce savant mélange de genres, jazz, soul, blues, R&B, rythmes et voix des peuples autochtones africains, l'artiste réussit l'ouverture d'un espace de sensibilisation à ces communautés privées de leurs droits et se sent capable de faire passer son message à plus de gens à travers la musique.

De ce fait, il passe aux yeux des spécialistes comme un des artistes le plus important de notre époque. Non seulement il est extrêmement talentueux, mais il milite pour le changement, prônant de s'aimer les uns les autres tels que nous sommes. Il veut que tous les peuples du monde se rassemblent grâce au pouvoir de la musique et il n'est rien de plus beau que cela.

Lien d'écoute

https://d.facebook.com/watch/?v=369975507920449&_rdr