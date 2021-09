Afrique: 141ème session du Conseil d'Administration de la BNDA - Un résultat de 6,5 milliards de francs CFA au premier semestre 2021

Nonobstant un contexte difficile marqué par la pandémie de la COVID 19 et l'insécurité qui se propage vers le sud et à l'ouest du pays, la Banque Nationale de Développement Agricole affiche des résultats satisfaisants et consolide sa situation financière.

Au 30 juin 2021, la banque enregistre une augmentation appréciable du nombre de ses clients qui augmentent de plus de 4%. Le niveau de la collecte atteint déjà 120% des objectifs fixés pour 2021 en se situant à 426 milliards de francs CFA. Il progresse de plus de 14% par rapport à décembre 2020 et de plus de 28% par rapport au 30 juin 2020. Avec un résultat net semestriel se chiffrant à 6,5 milliards de francs, la Banque compte bien réussir son atterrissage à fin 2021 de 11 milliards de francs CFA. Pour corroborer cela, le Directeur Général, M. Souleymane WAIGALO, a indiqué, à l'issue de la 141ème session du Conseil d'Administration, que les octrois à fin juin atteignent 55% des octrois prévisionnels, soit 245 milliards de F CFA dont 44% en faveur des agriculteurs. Egalement, le niveau des encours et les commissions sont en hausse par rapport aux prévisions. Toutes choses de nature à conforter les résultats de la banque en fin d'exercice.

Ces chiffres qui attestent de la bonne santé financière en dépit d'une conjoncture difficile résultent de l'amélioration constante des produits et services offerts par la banque pour satisfaire au mieux les besoins des clients. Le programme de transformation digitale de la Banque qui va fluidifier le parcours client et lui donner la plupart des services à distance, comme les alertes grâce à BNDA TABALE ou encore les virements et beaucoup d'autres services grâce à E-BNDA, en est la parfaite illustration. Ces différentes offres permettent à nos clients de rester connectés à leur banque 24/24 et 7j/7.

Toujours dans la dynamique de mieux se rapprocher de sa clientèle et mieux la servir encore, la banque a amélioré son réseau avec l'ouverture d'une nouvelle agence à Kayes qui porte à deux le nombre de ses représentations dans la capitale des rails.

A l'entame des travaux, le Président du Conseil d'Administration, M. Moussa Alassane DIALLO, s'est réjoui de la bonne orientation des indicateurs financiers à mi-parcours de l'exercice 2021. D'où ses félicitations à la Direction générale et à l'ensemble du personnel pour les bons résultats déjà engrangés avant de l'encourager à maintenir le cap pour un atterrissage satisfaisant au 31 décembre 2021.