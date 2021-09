Sénégal: 9ème Forum mondial de l'eau - Réunion des parties prenantes les 14 et 15 octobre

La 2ème réunion des parties prenantes du 9ème Forum mondial de l'eau aura lieu à Diamniadio (Dakar-Sénégal) les 14 et 15 octobre 2021.

Selon un communiqué de presse, cette deuxième et dernière grande réunion préparatoire sera l'occasion de discuter des travaux et des propositions des groupes de travail et d'apporter une contribution significative à l'élaboration du programme final du 9ème Forum mondial de l'eau.

En particulier, la réunion vise à fournir des informations logistiques sur le Forum, notamment les modalités d'organisation d'événements spéciaux, d'inscription au Forum, de voyages et d'hébergement, de participation à l'exposition, au Parcours des réponses, au village de l'assainissement et au village africain. Il sera également question de présenter les résultats des groupes de travail en vue de favoriser une meilleure appropriation des propositions ; mettre en synergie les acteurs en créant un pont entre le contenu thématique et la dimension politique sur les thèmes centraux et transversaux ; échanger sur la valorisation et la mise en scène des projets retenus dans le cadre de l' « Initiative Dakar 2022 » et élaborer une trajectoire en vue d'aboutir à une déclaration/engagement commun.