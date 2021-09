Sénégal: Locales 2022 / Commune de Ngaye Mekhe - Mouvement Song Daan investit Mor Diop

Pour les élections locales du 23 janvier prochain, il faudrait s'attendre à participation massive de personnalités indépendantes. Du moins, à Ngaye Mékhé, le mouvement Song Daan a décidé de porter la candidature de son président Mor Diop et celle des autres membres dans d'autres localités du département de Tivaouane.

«Après une large concertation avec les membres fondateurs et les sympathisants, après avoir recueilli toutes les préoccupations et attentes des populations, le mouvement Song Daan a décidé, en toute responsabilité et en toute souveraineté, de designer Monsieur Mor Diop comme son candidat au niveau de la commune de Mékhé pour les élections municipales de janvier 2022 », peut-on lire dans le communiqué rendu public hier, dimanche 19 septembre.

Ne comptant pas s'arrêter en si bon chemin, ledit mouvement compte se présenter dans toutes les communes où leurs membres désirent conquérir les municipalités. Les collectivités qui sont dans leur viseur sont, entre autres, Mékhé, Merina Dakhar, Koul et de Méouane «pour après, être la première force politique représentative et incontournable du département de Tivaouane». Sur les raisons de cet engagement, Mor Diop et cie indiquent vouloir redresser ce retard causé dans la ville de Mékhé «par un clan d'hommes politiques en manque d'ambition et à la vision avilie».

Pour ce faire, «SONG DAAN, au-delà d'un slogan politique, traduit la volonté affichée de s'attaquer aux réelles préoccupations des populations de Ngaye, des localités voisines, en s'ouvrant à elles d'abord par une démarche novatrice pour s'enquérir des besoins de chaque couche de la population : associations féminines, associations de jeunes, associations religieuses, associations socioculturelles, associations sportives et associations professionnelles», renseigne la source. Cela, non sans faire appel «à l'ensemble des filles et des fils de Mékhé, dotés de savoir ou d'expérience dans tous les domaines, pour venir intégrer nos équipes pour qu'ensemble nous bâtissons le Mékhé de nos ambitions».