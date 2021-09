Sénégal: Covid-19 / Bilan du week-end - 1 décès, 8 cas graves, 57 nouvelles contaminations

Dans son bilan quotidien sur l'évolution de l'épidémie au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a annoncé ce weekend 1 décès supplémentaire lié à la covid-19, 8 cas graves admis en réanimation et 57 nouvelles infections.

Alors que les décès liés à la covid-19 s'enchainaient depuis le mois de juillet dernier, hier, dimanche 19 septembre, le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action Sociale a fait état d'aucun décès à cause de l'épidémie.

Le document rapporte 8 cas graves admis en réanimation, 336 guéris et 23 nouvelles contaminations au coronavirus sur 2187 tests effectués, soit un taux de positivité de 1,05%. Il s'agit de 4 cas contacts et de 19 cas issus de la transmission communautaire. Sur ce, la région de Dakar en a enregistré 7 dont 5 dans le département de Dakar, 1 à Rufisque et 1 à Pikine. Pour les autres localités, les 12 cas communautaires sont répartis comme suit : 3 à Kaolack et Tivaouane, 2 à Touba, 1 à Diourbel, Louga, Matam et Thiès.

Pour le samedi 18 septembre, les autorités sanitaires ont signalé 1 décès, 390 patients guéris et 34 nouveaux cas de covid19 sur 2269 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 1,50%. Ils sont constitués de 15 cas contact et de 19 cas issus de la transmission communautaire avec 13 pour la région de Dakar répartis entre : 11 pour le département de Dakar et 2 pour Rufisque. Les 6 autres infections sont réparties comme suit : 3 à Dioffior, 2 à Kolda, 1 à Diourbel, Kaolack, Kédougou, Matam, Saint-Louis, Tivaouane et Ziguinchor.

A ce jour, depuis l'apparition de l'épidémie au mois de mars 2020, 73645 cas ont déclarés positifs dont 69491 guéris, 1845 décédés, et donc 2308 sous traitement.

Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, le samedi 18 septembre 2021, 2807 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1219834.